Falleció Matthew Perry, uno de los protagonistas de la serie Friends

La serie Friends se estrenó el 22 de setiembre de 1994. Instagram

A los seguidores de la serie Friends, que son millones en todo el mundo, les caerá como balde de agua fría la noticia del fallecimiento de uno de sus actores más conocidos.

Las revistas TMZ y People informaron este sábado que el actor Matthew Perry fue encontrado muerto en Los Ángeles. Tenía 54 años.

Perry es mundialmente famoso por su interpretación de Chandler Bing en Friends y según los informes iniciales de la prensa, murió ahogado.

TMZ asegura que el actor fue encontrado en una casa de Los Ángeles, pero que alrededor de él no había drogas, ni indicios de que se haya suicidado.

El tema de las drogas resaltó porque recordemos que Perry reveló en su libro biográfico, que lanzó el año pasado, que estuvo a punto de morir en el 2018 cuando su colon estalló por consumo excesivo de opioides.

Según relató, pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que vivir pegado a una bolsa de colostomía durante nueve meses.

El personaje de Chandler Bing forma parte de la exitosa comedia de los 90, que duró 10 temporadas, el actor estuvo en todos los 234 episodios.

Matthew Perry junto a Jennifer Aniston. (Tomada de internet)

“Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fanáticos de todo el mundo”, dice TMZ en el artículo donde informa de la muerte.

Aunque Friends fue su proyecto más conocido, también estuvo en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On y múltiples otros proyectos de televisión.

