Así será el té de cocina del periodista Josué Sánchez y su prometido

Josué Sánchez y su prometido tienen año y medio de ser novios. La pareja se comprometió a finales de enero en el cerro Chirripó. (Instagram)

En enero se comprometieron, las semanas siguientes procesaron la idea de que en unos meses serían marido y marido, el 31 de mayo firmaron los papeles de su nidito de amor y el sábado 17 de junio será el té de cocina de la pareja.

Las últimas semanas han sido algo ajetreadas para el periodista Josué Sánchez y su prometido, Emil Campos, quienes caminarán al altar el próximo año, pero desde ya preparan todo, tanto para ese día, como para lo que significa la vida en pareja, entre esas cosas, compartir un techo y hacerse de sus propias cositas.

Por eso para comenzar a llenar la casa donde la pareja vivirá, Josué y su novio organizaron para el sábado 17 de junio un té de cocina. La idea, dice él, se la dieron algunos amigos y a los enamorados les sonó porque tienen que comenzar desde cero; es decir, tienen que comprar desde una cuchara hasta una refrigeradora, cocina, o lavadora.

“Cuando uno no tiene nada y el mercado está tan caro, se compra lo que se puede, y los gustos míos se pasan del presupuesto; entonces se compra lo que se puede, porque creo que para empezar uno tiene que tener lo básico para poder vivir y eso significa mucho gasto”, dijo Sánchez a La Teja.

El té de cocina de estos muchachones será en un restaurante en Escazú que se llama Feroz, cuya dueña es amiga de la pareja, y que a ellos les encantó porque tiene partes al aire libre y mucho espacio verde, una fascinación de ambos.

Josué Sánchez celebró hace unos días que ya le entregaron el apartamento donde vivirán él y su futuro esposo. (Instagram)

Desde luego que a la actividad están invitados algunos famositicos, ya que Josué Sánchez trabajó como periodista de farándula de canal 7 y de ahí conoce a bastantes personas del medio farandulero a las que les envió la invitación al té hace dos meses.

Sánchez no quiso dar nombres, pero sí mencionó que ya hay varios confirmados. Además de esas caritas conocidas, a la primera fiesta que hace la pareja rumbo al altar asistirán algunos familiares y amigos.

“Sí van algunas personas conocidas, pero la verdad, por privacidad es mejor no decirlas porque me da congoja y no tengo autorización”, refirió Sánchez en la entrevista con este medio.

Y es que el día del té de cocina, el comunicador matará dos pájaros de un tiro, como dicen, porque también el 17 de junio cumple años, entonces el té tendrá muchos aires de fiesta.

Josué Sánchez se comprometió con su novio

Los detalles

El periodista compartió algunos detalles de la gran celebración del sábado 17. Por ejemplo, aseguró que tendrán música de dj, que habrá una sorpresa musical muy costarricense y que los invitados disfrutarán de comida tradicional, pero de una vez aclaró que no darán arroz con pollo (charita).

“Vamos a tener a una persona que conozco que es dj, algunos juegos para disfrutar y vamos a tener una sorpresa bailable. De comer vamos a dar algo tradicional, pero no es arroz con pollo. La idea es que fuera al aire libre, pero a mí se me olvidó el invierno, entonces por temas de invierno no vamos a poder hacer lo que era al principio que era un asado y ahora vamos a tener bocadillos, chifrijo especial de la casa, cositas de picar y para tomar”, reveló Sánchez.

Josué explicó que con el té de cocina pretenden que sus personas más queridas les echen un poquito el hombro para armar el hogar donde vivirán él y su esposo.

Por supuesto que ellos están haciendo lo suyo: trabajando fuerte ambos. Josué es un gran pulseador, bretea como periodista en el Colegio de Ciencias Económicas, da clases en una universidad privada (era en dos pero renunció a una), también realiza asesorías en comunicación y vende servicios como maestro de ceremonias.

Josué Sánchez trabajó como periodista de espectáculos de Telenoticias hasta el 2019. (Facebook)

Su futuro esposo también es bien breteador, pero Josué respeta la decisión del muchacho de estar lejos de los focos porque la figura pública no es él.

La pareja dará el sí hasta el próximo año, aún están definiendo la fecha, pero quieren que sea en diciembre o entre enero y abril.

Respecto al qué dirán, Josué es tajante: “Lo que la gente quiera opinar o no, nos tiene sin cuidado porque nadie nos está pagando nada”.

Josué Sánchez le pidió matrimonio a su novio en el punto más alto de Costa Rica: el cerro Chirripó. Captura.

Josué y Emil, muchas felicidades y que sigan siendo muy felices.