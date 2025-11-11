Bailarín César Abarca conmueve a Yessenia Reyes con un gesto de amor inolvidable

El bailarín César Abarca conmovió a su novia Yessenia Reyes con un gran gesto que quedará en la memoria de la figura de Mira quién baila para siempre.

Reyes ha tenido unas semanas difíciles porque su papá está delicado de salud, por lo que tuvo que viajar a El Salvador para acompañarlo y apoyar a su mamá.

Hace unos días, Yess regresó a Costa Rica y César la sorprendió con un detalle que no solo la enamoró más de su galán, sino que la hizo sentir que está con el hombre correcto.

El gesto de César Abarca con Yessenia Reyes

“Compró la silla de ruedas que hoy usa mi papá”

Reyes contó en Instagram lo que hizo César porque piensa que las redes sociales se deben usar para compartir “cosas bonitas, positivas o que por lo menos edifiquen a los demás”.

Primero relató que César la recibió con una hermosa planta de flores amarillas al volver al país, pero la sorpresa que le dio después fue lo que más la conmovió.

“Compró la silla de ruedas que hoy está usando mi papá, sin que yo se lo pidiera o le comentara; se adelantó a hacer este gesto. Se los cuento porque todos deberíamos ser ese tipo de persona que nos sostiene o corre hacia quienes nos importan sin esperar que pidan auxilio”, manifestó Reyes.

“Todos deberíamos tener esos impulsos de hacer cosas buenas sin que se nos pida y hoy me siento muy bendecida por todo este amor que he recibido”, agregó.

Yessenia Reyes y César Abarca son novios. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

El papá de Yessenia enfrenta un cuadro de salud delicado

Yessenia habló con La Teja hace unos días y contó que la situación de salud de su papá es difícil para toda la familia.

“Mi papá tiene un cuadro clínico bastante delicado y en este último mes las cosas empeoraron muchísimo mientras estaba en la competencia (Mira quién baila 2025). Tenía un nudo en el corazón y le pedía a Dios que me diera tiempo para poder venir y apoyar a mi familia”, compartió la bailarina con este medio.

La artista explicó que su papá padece insuficiencia renal y otros problemas de salud que ya le habían diagnosticado en el pasado. De ahí el gran gesto que tuvo César Abarca con su suegro, un acto de amor que Yessenia Reyes agradece profundamente.

