Bailarín Javier Acuña revela angustiante situación por la que pasó hace unos días: “¡Qué susto!”

El bailarín Javier Acuña enfrentó hace unos días uno de los momentos más angustiantes y dolorosos de su vida luego de que una de sus mascotas fuera atacada brutalmente.

La figura de Teletica contó este viernes que su gatita Bubba estuvo a punto de morir tras ser atacada por un mapache.

Javier Acuña es uno de los bailarines de Teletica más reconocidos. Fotografía: Cortesía. (Instagram/Instagram)

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La gata de Javier Acuña sufrió fuertes heridas

Según relató el pelirrojo en Instagram, el ataque fue tan grave que el animalito terminó con varias heridas en el rostro que incluso requirieron suturas.

“A Bubba me la atacó un mapache. Literalmente, casi se la come. Por dicha, se recupera cada día más. ¡Qué susto!”, expresó Javier Acuña junto a un video donde mostró cómo avanza la recuperación de su mascota.

Pese al terrible susto, Bubba evoluciona favorablemente y poco a poco se recupera de las lesiones.

Javier Acuña compartió estas imágenes de cómo quedó su gata. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram/Instagram)

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El caso recordó otra dolorosa pérdida en Teletica

La situación sale a la luz pocos días después de que la vestuarista de Teletica, Sandra Carvajal, enfrentara la devastadora muerte de su perro Gianni tras el ataque de otro animal.

En este caso, un perro de raza pitbull que escapó de una vivienda en San Pablo de Heredia atacó mortalmente a la mascota.

Javier Acuña compartió este video que revela la magnitud de lo sucedido

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