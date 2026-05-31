Bailarina tica que triunfa con Marco Antonio Solís revela la parte más dura de trabajar con el cantante

La bailarina costarricense Angie Gamboa jamás imaginó que una oportunidad laboral terminaría convirtiéndose en una de las experiencias más importantes de toda su carrera artística.

La recordada exfigura de Dancing with the Stars Costa Rica, de Teletica, lleva ya cinco años trabajando junto con el cantante mexicano Marco Antonio Solís, uno de los artistas latinos más exitosos y queridos.

La bailarina Angie Gamboa lleva cinco años trabajando con Marco Antonio Solís. Fotografía: Cortesía Angie Gamboa. (Cortesía/Cortesía)

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Desde Los Ángeles, ciudad estadounidense donde vive actualmente, la bailarina de 38 años conversó con La Teja sobre la intensa vida que lleva de gira, los sacrificios físicos que implica el trabajo y la razón por la que hoy siente tan difícil pensar en despedirse de ese proyecto.

Un trabajo que pensó que sería temporal

Antes de llegar al equipo de Marco Antonio Solís, Angie estaba acostumbrada a una dinámica completamente distinta: proyectos cortos, temporadas limitadas y cambios constantes.

Por eso, nunca imaginó permanecer durante tantos años en una misma producción.

“Nunca me imaginé que fuera tan a largo plazo, para serte honesta. Los proyectos así como este cambian tanto cada año porque se hace una nueva gira, se traen coreógrafos diferentes o cambia la producción y la gente va rotando”, dijo.

La costarricense explicó que en el mundo profesional del baile lo más común es pasar rápidamente de un proyecto a otro, sin demasiada estabilidad.

“Siempre había visto eso de que logras el trabajo, pero no es tan normal quedarte por tantos años”, mencionó.

Sin embargo, asegura que la compañía del artista mexicano funciona de una manera muy distinta y mucho más humana.

“Con esta empresa siento que cuando logran conectar a nivel de confianza con las personas, les encanta más bien que las relaciones sean a largo plazo. Si ellos llegan a confiar en usted, le dan el chance de quedarse por mucho tiempo en la familia”, comentó.

Angie Gamboa dice que Marco Antonio Solís es un gran jefe. Fotografía: Melissa Fernández. (Cortesía/Cortesía)

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Precisamente esa sensación de pertenencia es una de las cosas que más valora.

“Nunca había estado tanto tiempo seguido en una compañía trabajando con alguien y eso ha sido superlindo, y cada vez es más difícil pensar en soltar ese proyecto porque cada vez uno se va haciendo más como familia”, resaltó.

La parte agotadora que el público no ve

Aunque para muchos pueda parecer una vida soñada llena de conciertos, escenarios gigantes y viajes por el mundo, Angie reconoce que las giras internacionales tienen un desgaste físico enorme.

“Estar de gira es una experiencia hermosa, pero es cansadísimo”, confesó.

La bailarina explicó que el público normalmente solo ve la parte glamorosa del espectáculo, pero detrás existe una rutina agotadora.

“La gente lo ve como que qué lindo, estoy de gira con un artista; porque uno comparte solo la parte linda del show y del brillo. Pero hay una parte muy cansada físicamente de tomar vuelos, de bajarse de un avión directo a ensayar, de salir de un show tarde y moverse a otra ciudad”, dijo.

Ese ritmo constante durante un lustro la ha hecho pensar varias veces en si debería tomarse un descanso.

“Ahora que tengo cinco años, lo pienso un poco más, si sigo un año más o si descanso de la experiencia”, afirmó con sinceridad.

Angie Gamboa se ha presentado en una sola noche hasta ante 80 mil personas. Fotografía: Melissa Fernández. (Cortesía/Cortesía)

Pese a eso, admitió que la decisión no es sencilla, porque todo lo que ha vivido durante este tiempo también sigue siendo seductor.

“El trabajo tiene un montón de cosas tan lindas como el poder viajar por el mundo, conocer muchas ciudades, compartir con mis compañeras, con el artista, con los músicos, con la producción, con el público de cada concierto”, refirió.

Uno de los aspectos más difíciles para Angie con el pasar del tiempo siendo parte del equipo ha sido evitar que el show se convierta en una rutina.

“Uno de los desafíos que conscientemente trato de tener presente y no dejar que pase es que esto se vuelva rutinario y que pierda la chispa y la magia de lo que realmente es”, destacó.

Lo que más admira de Marco Antonio Solís

Gamboa aclaró que no tiene una amistad cercana con el cantante porque él es el jefe de toda la producción, pero sí contó que lo poco que ha compartido con él le dejó una enorme admiración.

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Angie Gamboa (primera a la izq.) junto a sus compañeras del elenco de coreógrafos de Marco Antonio Solís. Fotografía: Melissa Fernández. (Cortesía/Cortesía)

“Lo que más me he dejado de él como persona, y siempre lo he dicho, es que es un señor con demasiada luz, con un ángel muy lindo y con mucha sabiduría. Cuando empecé con él, no era tan fan de su música o tan seguidora de él. Obviamente, sabía que es un artista grande y conocía su nombre y su música, pero no era como de mi gusto personal.

“En todos estos años de conocerlo, ha logrado que le admire mucho la carrera que ha hecho y ese amor y ese trato tan lindo para toda la producción y su equipo”, refirió.

Costa Rica sigue presente

Pese a vivir en Estados Unidos y tener proyectos internacionales, Angie manifestó que Costa Rica sigue ocupando un lugar enorme en su corazón.

Incluso reveló que recientemente habló con Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, sobre la posibilidad de regresar a la televisión, pero ese tema la tiene “entre la espada y la pared”.

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Aunque todavía no toma una decisión, admite que le encantaría volver. “Siempre me encanta y lo que más me hace falta es convivir con mis compañeros”, señaló.

Mientras se decide, Angie sigue su vida entre aeropuertos, estadios gigantes, giras internacionales y bailes que ha presentado hasta frente a 80 mil personas en una sola noche.