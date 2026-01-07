Farándula

Banda MS está de luto tras la inesperada muerte de su músico Gerson Leos

La Banda MS compartió un emotivo mensaje tras confirmar el fallecimiento de uno de sus integrantes más queridos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Banda MS informó la lamentable muerte de Gerson Leos, quien era tecladista y bajista del grupo.

La noticia fue confirmada mediante una publicación en Instagram, donde la agrupación de música regional expresó su solidaridad con la familia y seres cercanos del artista.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, fue parte del mensaje en la publicación.

Gerson Leos falleció de manera repentina.
Gerson Leos falleció de manera repentina. (Reforma/Captura)

¿Qué se sabe hasta ahora?

De acuerdo con reportes de prensa internacional, el músico se encontraba como espectador en un partido de béisbol en Sinaloa, México, cuando se desplomó de forma repentina. Hasta ahora, la causa de muerte no ha sido confirmada oficialmente.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

