Banda MS está de luto tras la inesperada muerte de su músico Gerson Leos

La Banda MS informó la lamentable muerte de Gerson Leos, quien era tecladista y bajista del grupo.

LEA MÁS: Fallece la influencer Yulia Burtseva luego de una cirugía estética y surgen serias acusaciones

La noticia fue confirmada mediante una publicación en Instagram, donde la agrupación de música regional expresó su solidaridad con la familia y seres cercanos del artista.

LEA MÁS: Llegaron al altar muy felices, pero no se pudieron casar por culpa de... ¡ChatGPT!

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, fue parte del mensaje en la publicación.

Gerson Leos falleció de manera repentina. (Reforma/Captura)

LEA MÁS: Familia se preparaba para despedirlo y despertó: menor baleado en Navidad protagoniza un milagro

¿Qué se sabe hasta ahora?

De acuerdo con reportes de prensa internacional, el músico se encontraba como espectador en un partido de béisbol en Sinaloa, México, cuando se desplomó de forma repentina. Hasta ahora, la causa de muerte no ha sido confirmada oficialmente.