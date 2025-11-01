Bubu, ex-Dj de El Chinamo, dice lo que piensa de su reemplazo en programa de Teletica

Jorge Chaves, el popular ‘Dj’ Bubu, dejó El Chinamo tras 18 años de ser el encargado de poner la música en el programa de fin de año de canal 7. Fotografía: Cortesía Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Por: Manuel Herrera F.

Bubu, ex-DJ de El Chinamo, no se guardó nada de lo que piensa sobre la elección de Marco Palacios como su reemplazo para la edición 2025 del popular programa de fin de año de Canal 7.

Jorge Chaves, verdadero nombre de Bubu, conversó esta semana con La Teja sobre su regreso a la radio y aprovechamos para preguntarle acerca de la escogencia de Palacios para ocupar el puesto que él dejó en marzo pasado.

El popular “Dj” renunció a continuar trabajando en El Chinamo de Teletica, después de 18 años, para dedicarle tiempo a su propio negocio de producción de eventos, que en diciembre rechazaba muchos trabajos por sus compromisos con el 7.

Bubu junto a la presentadora de El Chinamo, Keyla Sánchez. Fotografía: Cortesía Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Debido a eso, fue que Teletica contrató a Palacios para la fiesta chinamera, una elección que a Bubu lo tiene muy satisfecho porque, además de colegas, son amigos.

“Marco y yo somos amigos de muchos años. Marco fue DJ de VM Latino también por mucho tiempo y, como salir del canal fue una decisión mía propiamente, que hablé con el productor desde marzo, vieras que yo lo tomé con mucha alegría”, dijo Bubu.

“Marco es un ‘Dj’ muy bueno, yo lo quiero mucho y lo respeto. Sé que es un trabajo que requiere de ciertas habilidades que sé que él tiene y le deseo lo mejor. Ese es un lugar precioso para trabajar por la exposición que tiene la televisión”, agregó.

Bubu sí habló con honestidad y dijo que el trabajo que asumió Palacios demanda una responsabilidad muy grande.

“La gente piensa que solo es llegar a poner música ahí, y el proceso va más allá, de meses de preparación de mixes y de otras cosas, pero conozco sus capacidades y sé que sacará la tarea. Es muy amigo mío”, agregó.

Bubu no dejó pasar la oportunidad para enviarle una recomendación a Marco, la principal que le puede dar.

Marco Palacios es el nuevo "Dj" de El Chinamo. Fotografía: Cortesía Marco Palacios. (Cortesía/Cortesía)

“Nunca dé nada por sentado y siempre vaya adelante con todo. En televisión en vivo no se puede tener un espacio de segundos, hay que estar en todas; si no se está en todas, se puede cometer un error al aire y es delicado”, continuó.

El Chinamo 2025 se inicia el próximo 11 de diciembre.

