Canal ¡Opa! saca del aire programa que estrenó hace 5 meses y este es el motivo

Cinco meses después de su estreno, el canal ¡Opa! anunció sorpresivamente, este jueves, la cancelación del programa Gallito de lengua.

El espacio se estrenó el 24 de noviembre pasado y se transmitió hasta este 30 de abril, era de lunes a viernes a las 5 de la tarde.

Saél Gómez y Andrea Montero presentaban el programa. (Captura de video/Captura de video)

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Gallito de lengua era la revista de entretenimiento de la televisora, que combinaba noticias de la farándula y el espectáculo nacional con la internacional.

La razón detrás de la cancelación

Según Yessenia Ramírez, directora de ¡Opa!, la decisión de cerrar el programa obedeció a cambios que se avecinan en la programación del canal, el 38 de la televisión abierta.

“Se debe a que venimos con un cambio en la parrilla a partir de mediados de mayo, así que es parte del ajuste que estamos haciendo y del refrescamiento que trae la nueva parrilla, pero se debe solo a eso”, afirmó Ramírez tras consulta de La Teja.

¿Qué pasará con las presentadoras?

Doña Yessenia confirmó que Andrea Montero, una de las presentadoras del programa, seguirá en el canal. “Va a estar en otros programas”, aseguró.

La otra presentadora, la ex-Repretel Sael Gómez, no continuará en la empresa y se despidió con un emotivo mensaje que compartió en su Instagram.

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La emotiva despedida de Sael Gómez

“Nos despedimos de Gallito de Lengua y solo tengo mucha gratitud en mi corazón. Gracias a Gente Opa y absolutamente a todas las personas con las que compartí minutos u horas, desde la entrada al canal, en set, maquillaje, producción y por supuesto a quienes creyeron en nuestro trabajo y nos dieron esta hermosa oportunidad.

“En lo personal fue una experiencia de muchísimo crecimiento profesional, pero sobretodo disfrute, porque puedo decir que nunca había tenido un trabajo tan divertido y me gocé cada episodio de esta linda temporada”, dijo Sael, quien fue parte del programa Batalla de talentos que Repretel transmitió en el pasado.

Ella había retornado al canal de La Uruca en octubre pasado como presentadora temporal de Giros y en medio de eso le salió la oportunidad en la televisora de la que hoy se despide.

Sael “Sasa” Gómez estuvo en Giros antes de irse a Opa. (Instagram/Instagram)

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