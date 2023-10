Candidata de certamen Señorita Costa Rica sufre accidente de tránsito por una mala combinación

Modelo Manuela Toro por poco y pierde la vida producto de un accidente en Belén. Cortesía

La representante de la provincia de Heredia en el certamen Señorita Costa Rica, Manuela Toro, sufrió un aparatoso accidente que la tiene internada en el hospital y recuperándose de una cirugía de emergencia.

La joven, de 23 años, iba el lunes a eso de las 8 de la mañana camino al gimnasio que asiste en Terrazas, en Lindora, cuando perdió el control de su vehículo y empezó a dar vueltas hasta quedar de manera contraria a la orilla del carril.

La modelo nos contó que todo se debió a que se quedó dormida producto de la combinación de dos medicamentos que se tomó previo a salir de su casa en Belén.

“Me levanté un poco resfriada, como con alergia, entonces me tomé una pastilla de loratadina, que es para la alergia y no da sueño, y después me tomé un jarabe natural como para la gripe que creo que con la pastilla fue el que hizo el efecto. Yo voy en la vía de Belén hacia Santa Ana e iniciando el puente no recuerdo muy bien si fue que me quedé dormida, si perdí el conocimiento, de un momento a otro pegué contra la baranda que divide ambas vías y donde impacto mi carro empieza a girar de manera horizontal y quedo en la cuenta con el carro viendo hacia el otro lado completamente”, recordó.

Antes de quedar en la cuneta la modelo pegó su carro contra la baranda divisoria y eso la hizo dar vueltas.

Manuela aseguró que por suerte en ese momento no venían otros carros cerca y que además, iba a una velocidad moderada sino de lo contrario, no estaría contando el cuento.

“Yo no suelo manejar rápido, si hubiera ido rápido no estaría contando la historia. Quedé atrapada, llegaron los bomberos, los paramédicos, me lograron sacar por una puerta de atrás del carro (siempre estuvo consciente) y me subieron a la ambulancia para traerme directamente al hospital del Trauma”, relató.

Cirugía de emergencia

La guapa herediana asegura estar viva de milagro, pues es la primera vez en cinco años que tiene de manejar que le sucede algo así tan grave.

Al llegar al hospital le dijeron que además de los golpe tenía una fisura en la muñeca izquierda y que debían hacerle unos exámenes en el abdomen para descartar cualquier problema interno. Horas más tarde le avisaron que debían de operarla de emergencia.

“Encontraron líquido en el abdomen, entonces necesitaban hacer una exploración para ver si existía alguna lesión interna, por dicha todo salió, no hay ninguna lesión, era solo el líquido y ya ahorita estoy en recuperación más que todo por lo de la cirugía”, contó Toro.

Su carro quedó prácticamente en pérdida total del gran impacto que se llevó.

Manuela explicó que ella suele usar loratadina porque es muy alérgica, pero que nunca le han provocado sueño y que el jarabe siempre lo compra cuando se resfría por eso lo tenía en su casa, pero que es la primera vez que los combinaba.

La candidata a Señorita Costa Rica dice estar feliz de que fuera solo un susto y que ahora solo espera recuperarse bien para estar en la final del Señorita Costa Rica 2023 que será en enero.