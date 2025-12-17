Farándula

Cantante Arlene Elizondo ya está en “modo boda” y así luce vestida de novia

La cantante Arlene Elizondo se comprometió en noviembre y ya empezó a organizar su boda

Por Silvia Núñez
Arlene Elizondo, "La patrona", cantante nacional y su novio Lorenzo Castaño.
La cantante Arlene Elizondo, "La patrona", se comprometió con su novio Lorenzo Castaño hace unas semanas. (redes/Instagram)

La cantante Arlene Elizondo, conocida artísticamente como “La Patrona”, anda con el corazón a mil desde que se comprometió con su novio, Loranzo Castaño, en noviembre pasado, durante un romántico viaje que hicieron juntos por Europa.

Aunque no han pasado ni dos meses desde aquel anillo inesperado, Arlene ya empezó con uno de los procesos más emocionantes para cualquier futura esposa: la búsqueda de su vestido de novia.

Arlene Elizondo, cantante nacional
Arlene Elizondo, cantante nacional, ya empezó a buscar su vestido de novia. (redes/Instagram)

Este martes, la cantante visitó junto con su mamá a la diseñadora que será la encargada de confeccionarle el vestido de sus sueños. Durante la cita se probó varios diseños y, aunque quedó encantada con su elección, prefirió mantener en secreto cuál fue el que finalmente escogió.

La artista explicó que, pese a que la boda no será tan pronto, decidió adelantarse para que la diseñadora tenga el tiempo suficiente para trabajar cada detalle y hacerle el vestido totalmente a su medida.

“Yo estoy viviendo un sueño, creo que todas las novias, cuando están en este proceso, están que no lo creen y yo estoy que no me la creo”, confesó emocionada.

Arlene Elizondo, cantante nacional
Arlene Elizondo se comprometió en noviembre y ya anda buscando su vestido para su boda. (redes/Instagram)

Arlene aseguró que ya está completamente “en modo boda” y que quiere ir preparando todo con calma y dedicación. Al parecer, el matrimonio se celebraría a finales del 2026, aunque todavía no ha confirmado la fecha exacta.

