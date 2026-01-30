Cantante nacional Adrián Céspedes enfrenta dolorosa pérdida y conmueve con mensaje de despedida

El cantante nacional Adrián Céspedes comunicó el fallecimiento de su pareja, Rafael Almendarez Blanco, por medio de una publicación en sus redes sociales.

“Con el corazón roto, despido a mi Rafa del alma. Me dejas un vacío indescriptible, pero también un amor que llevaré impregnado hasta que nos encontremos de nuevo. Queda la satisfacción de una batalla bien peleada. Te amo hoy, mañana y siempre”, expresó.

Reacciones del ámbito artístico

Tras la publicación, diversas figuras del medio manifestaron su apoyo al cantante. Entre ellas se encuentran Fabiola Herra, Jecsinior Jara, Natalia Rodríguez y Wálter Campos, quienes enviaron mensajes de solidaridad en este momento de duelo.

Adrián Céspedes (izquierda) con su pareja, Rafael Almendarez (derecha). (Adrián Céspedes/Instagram)

Céspedes compartió varias fotografías en sus historias de Instagram, en las que retrató algunos de los momentos más significativos que vivió junto a su pareja.

Desde La Teja, extendemos un mensaje de acompañamiento a Adrián Céspedes y a su familia durante este proceso.