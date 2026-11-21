Aunque durante mucho tiempo presumió su amor y celebró “en público” cada mes de noviazgo, el cantante Rodrigo Lagunas dio una inesperada noticia sobre su vida amorosa.

El galán chileno-costarricense confirmó este sábado que está soltero, pero no dio mayores detalles de cuándo y por qué se acabó el amor con Nicole Pérez.

Rodrigo Lagunas es todo un galán. (Instagram/Instagram)

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La relación no habría llegado al año, pues la relación inició en setiembre de 2025 y, al parecer, devolvieron los peluches hace ya varios meses.

Así confirmó Lagunas su soltería

“Soltero, exitoso, tranquilo y para ensayo. Lleno de proyectos, trabajo y amor. La vida es linda”, escribió Lagunas este sábado en una historia de Instagram.

La publicación del galán fue bastante reveladora, pues confirmó que está solterito, aunque no sabemos si está a la orden.

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En febrero pasado, Rodrigo celebró cinco meses de relación con Pérez, quien lo salvó el año pasado tras la decepción que se llevó al enterarse de que el bebé que estaba criando como hijo suyo en realidad no lo era.

Rodrigo Lagunas y Nicole Pérez tuvieron una fugaz relación amorosa. (redes/Instagram)

“Felices cinco meses a la mujer más hermosa, leal, atenta y especial que he conocido en mi vida. Mucha vida, muchos planes, muchos viajes más y mucho amor por delante. Te amo”, afirmó Rodrigo en el mes del amor y la amistad.

Después de eso, dejó de hablar de Nicole en sus redes y hasta este sábado que se confirma que, de nuevo, es hombre soltero.

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Rodrigo es muy conocido en el país por su talento como músico y cantante, pero también por su participación en diferentes proyectos de Teletica.