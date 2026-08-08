Inspirado por un romántico momento, Rodrigo Lagunas habla de matrimonio, hijos y del futuro que sueña

Atención, las admiradoras del guapo cantante costarricense Rodrigo Lagunas inspirado por un romántico momento, habló de matrimonio, hijos y del futuro con el que sueña.
Este sábado, el artista, quien también tiene sangre chilena, sorprendió con una confesión inesperada de lo que piensa y siente cuando canta en una boda y, en medio de eso, abrió su corazón sobre lo que anhela para sí mismo.
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Rodri se ha ganado la fama de galán gracias a los distintos programas televisivos en los que ha participado y donde también ha confirmado una y otra vez que es un gran músico, cantante y compositor.
“¿Me tocará a mí algún día?”
En su publicación de este sábado, Rodrigo habló de un tema en el que piensa cada vez que canta en una boda y reveló si le gustaría casarse.
“Cada vez que canto en una boda me pregunto: ¿me tocará a mí algún día? Yo sí quiero. Muchos hijos, una casa tipo finca en la playa, dos perros, dos gatos y mañanas lentas siempre”, contó Lagunas en una historia de Instagram que publicó y que minutos después eliminó.
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La Teja capturó la historia antes de que Lagunas la borrara.
El músico finalizó el mensaje aclarando que no está urgido, aunque sí le gustaría vivirlo.
“No hay prisa, pero sí qué lindo lo lindo”, terminó.
Con novia
Hasta donde sabemos, Rodrigo no está soltero, pues hace casi un año inició una relación sentimental con una muchacha llamada Nicole Pérez, a quien en febrero todavía presumía en las redes sociales.
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