Farándula

Inspirado por un romántico momento, Rodrigo Lagunas habla de matrimonio, hijos y del futuro que sueña

Cantante lanzó una confesión inesperada relacionada con lo que siente y piensa cuando le toca animar una boda

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Por Manuel Herrera

Atención, las admiradoras del guapo cantante costarricense Rodrigo Lagunas inspirado por un romántico momento, habló de matrimonio, hijos y del futuro con el que sueña.

Este sábado, el artista, quien también tiene sangre chilena, sorprendió con una confesión inesperada de lo que piensa y siente cuando canta en una boda y, en medio de eso, abrió su corazón sobre lo que anhela para sí mismo.

El músico Rodrigo Lagunas y la bronca con La Esquina 506
Rodrigo Lagunas es todo un galán. (redes/Instagram)

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Rodri se ha ganado la fama de galán gracias a los distintos programas televisivos en los que ha participado y donde también ha confirmado una y otra vez que es un gran músico, cantante y compositor.

“¿Me tocará a mí algún día?”

En su publicación de este sábado, Rodrigo habló de un tema en el que piensa cada vez que canta en una boda y reveló si le gustaría casarse.

Cada vez que canto en una boda me pregunto: ¿me tocará a mí algún día? Yo sí quiero. Muchos hijos, una casa tipo finca en la playa, dos perros, dos gatos y mañanas lentas siempre”, contó Lagunas en una historia de Instagram que publicó y que minutos después eliminó.

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La Teja capturó la historia antes de que Lagunas la borrara.

Rodrigo Lagunas
Rodrigo Lagunas publicó este sábado esta historia en Instagram, pero después la eliminó. (Instagram/Instagram)

El músico finalizó el mensaje aclarando que no está urgido, aunque sí le gustaría vivirlo.

No hay prisa, pero sí qué lindo lo lindo”, terminó.

Con novia

Hasta donde sabemos, Rodrigo no está soltero, pues hace casi un año inició una relación sentimental con una muchacha llamada Nicole Pérez, a quien en febrero todavía presumía en las redes sociales.

Rodrigo Lagunas
Rodrigo Lagunas presumió en febrero sus cinco meses de relación con su pareja Nicole Pérez. (Instagram/Instagram)

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matrimonio y bodasplanes familiaresRodrigo Lagunasbodas y música
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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