Cantante tico lanza su nuevo tema: “No tengo nada que envidiarle a Anuel”

Sheridan aspira a llegar alto y no tiene miedo de decirlo. Cortesía.

Un cantante limonense confía tanto en sí mismo así como en su música que asegura que no tiene nada que envidiarle a artistas urbanos muy conocidos, como Anuel.

Hablamos de Sheridan Clacka, quien lleva toda la vida haciendo música y hace poco lanzó su tema Bom Pa Boom Up (que es como decir la parte del cuerpo más grande de cada persona), con el cual espera poner a menear al país entero.

Como buen caribeño, Sheridan canta dance hall y mantiene mucho las raíces de su tierra, a pesar de que salió de ella hace 23 años.

“Yo soy limonense, salí de ahí hace rato, pero conservo mucho la esencia de lo que somos. Canto desde el colegio, pero también la he pulseado mucho, he trabajado en construcción, en piñeras y en todo, soy papá soltero, ha sido difícil pero es lo que me gusta”, dijo.

“Estoy muy emocionado porque hay mucha gente que me está apoyando; dicen que lo que hago es internacional y eso es cierto, yo no tengo nada que envidiarle a Anuel ni a Beenie Man, ni a nadie, porque la calidad que estamos usando es mucha. El video tiene calidad de cine y con mi música yo puedo competir porque yo, sinceramente, quiero un Grammy. Cantamos otro género, pero la gente de Editus son mi ejemplo e inspiración”, aseguró.

LEA MÁS: Algunos famositicos vivieron apuros previo al concierto de Anuel AA

Sobre el tema, Sheridan cuenta que es muy bailable, sirve para moverse pegadito a otra persona o también solo, haciendo los pasos de dance hall.

“Hasta mi abuelo aparece en el video bailando ahí con varias chicas, esto lo que representa es cómo se vive el dance hall”, dijo.

La nueva producción del limonense, que es parte de su nuevo disco, se puede escuchar ya en sus redes sociales; también, si alguien quiere hacerlo en vivo y a todo color, lo podrá hacer el próximo 31 de marzo en el bar Highscore, en barrio La California.