Cantante y exparticipante de programa de Teletica fue detenido en Europa

El cantante es una de las voces principales del grupo Buena Calle. (Jeffrey Zamora)

Un reconocido cantante nacional y exparticipante de Tu cara me suena (TCMS) de Teletica fue detenido en Europa, propiamente en Dinamarca, y al final tuvo que pagar una buena cantidad de dinero como fianza para que lo dejaran en libertad.

Se trata de Brian Cálar, vocalista del grupo Buena Calle, y quien además se dio a conocer como presentador de VM Latino años atrás.

El artista acaba de regresa de Europa donde andaba acompañando al coro Kem B’ix, de Heredia, que fue a participar en una competición mundial de coros y de la cual se trajeron tres de los premios más importantes.

Brian Cálar además de ser cantante es productor audiovisual.

El coro fuer ganador de la categoría Open Competition - Chamber Choir; Vocal Ensembles y Golden Diploma Level IV. Además, obtuvo el segundo lugar en el Grand Prix of Nations, Gold Medal Top Level, tras obtener 91.69 puntos por parte del jurado.

Cálar andaba con ellos porque lo contrataron para grabar el contenido de dicha gira y eso incluía grabar videos y hacer fotos, pues además de músico es productor audiovisual.

Ellos estuvieron en Dinamarca y Ámsterdam la semana pasada, donde se realizó la sexta edición de los Juegos Corales Europeos 2025, en la que competieron coros de países como Hungría, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros.

Justo el día que fue el desfile inaugural de los coros en competencia, en Dinamarca, fue cuando Cálar terminó casi en prisión.

“Había una actividad en una plaza grande en Aarhus, que es la segunda ciudad más grande de Dinamarca, entonces estaban todas las naciones con sus banderas, con sus delegaciones y yo fui por el dron, porque les dije que sería una buena idea traerlo y hacer unas tomas de todo lo que estaba aconteciendo para agregarlo al video final”, inició explicando.

Cálar lo que jamás imaginó es que ese pequeño aparato lo terminaría metiendo en problemas policiales.

El susto de su vida

El cantante narró que el hotel donde se hospedaban quedaba a unos 100 metros de esa plaza y que se fue a traerlo como si nada.

“Empecé a volarlo y en el momento que yo estaba haciendo las tomas del dron llega un mae en bicicleta y me empieza a hablar en danés todo enojado y yo así como: ‘Sorry, I don’t understand (Lo siento, no entiendo)’, y le pregunté que si hablaba inglés y ya el mae me empezó a decir: ‘¿usted está volando el dron?’, ‘eso no es permitido aquí, ¡bájelo!, ¡bájelo ya!’, ‘ya viene la Policía’, así todo ofuscado", contó.

El coro Kem B’ix, de Heredia, fue al mundial de coros y ganaron varias medallas y reconocimientos. (redes/Facebook)

Brian contó que estaba todo asustado porque no entendía lo que estaba pasando.

“Yo era: ‘ok,ok, no sabía. Gracias por la información, ya lo voy a bajar, solo estaba haciendo unas tomas de la actividad porque vengo con la delegación de Costa Rica’, y mientras yo le explicaba todo eso transcurrieron unos 20 a 30 segundos y de inmediato llegó la Policía en una patrulla, un mae todo gigantezco que se parecía a Ivan Drago, el que peleó contra Rocky (risas), y una muchacha toda guapa, macha, así toda gigante también y todos enojados”, narró.

Los policías de inmediato empezaron a interrogarlo, igual de eufóricos que el primer policía encubierto que andaba en bicicleta, y a exigirle que bajara el dron y que les explicara qué estaba grabando.

Apenas bajó el dron contó que se lo quitaron y le pidieron que les enseñara la ruta de vuelo del aparato y las tomas que había hecho, que no duraban ni 30 segundos.

Los oficiales además le exigieron la licencia que hay que tener para manejar esos aparatos, la cual sí andaba, así como el pasaporte, el cual había dejado en el hotel.

Según narró, uno de los policías lo acompañó hasta el cuarto y cuando regresó al lobby se topó con la sorpresa que se lo iban a llevar arrestado.

“Estaba la mae policía con mi dron en una mesa viendo todos los videos que yo había hecho, pero se supone que donde yo estaba volando no había ningún problema para volar, pero entonces cuando yo vi esa acción dije: ‘si era prohibido ahora ella va a ver todos los videos que ya hice de las iglesias y de los lugares, y todo, ahora me va quitar el dron, la tomas’, y yo no sé cómo o la tecnología la tienen tan avanzada o el orden es tal que ya tenía una hoja impresa con el número de serie de mi dron y otra a colores de la ruta que yo hice con el dron”, explicó todo asustado.

A pesar del susto Brian Cálar quedó encantado con conocer Dinamarca y lo ordenados que son. (redes/Instagram)

Directo a la delegación policial

Al final los oficiales le indicaron que debía acompañarlos a la delegación policial, que quedaba a cinco minutos y se lo llevaron en la patrulla.

En la estación le quitaron su pasaporte para investigarlo más y lo tuvieron varios minutos con el gran susto de no saber qué iba a pasar, hasta que llegó la mujer polícia con un traductor a leerle sus derechos y de lo que se le acusaba.

Al escuchar el reporte policial, el cantante descubrió que justo en ese momento había un acto del gobierno donde estaban de invitados el presidente Volodímir Zelenski, de Ucrania; los altos mandos de la Unión Europea; el rey Federico y la reina María de Dinamarca, todos a escasos metros de donde era la actividad de los coros.

Cálar ignoraba por completo que había dicha actividad presidencial y mucho menos sabía que habían emitido una la ley prohibiendo volar drones ese día.

Al final, el traductor le explicó que tenía dos opciones, pagar una multa de 3 mil coronas (unos 600 dólares) para quedar libre o que si no aceptaba la multa quedaba detenido hasta que se le hiciera un juicio.

El coro Kem B’ix, de Heredia, se trajo con mucho orgullo varios premios importantes. (redes/Facebook)

El artista obviamente decidió pagar los más de 300 mil colones para recuperar su libertad y su dron, el cual no pudo volar más hasta que viajaron a Ámsterdam.

“Fue una anécdota bastante divertida, aunque obviamente me cagué todo cuando llegó la Policía, porque aunque son muy respetuosos, son muy serios, muy firmes, son como demasiado correctos y fríos y el proceso fue algo intimidante. Yo estaba todo asustado”, agregó aún sorprendido.

Lo bueno es que el trago amargo que vivió se la pasó cuando al coro Kem B’ix empezó a ganar sus categorías.