Cantantes nacionales darán concierto este 5 de junio por un motivo que hace que uno se quite el sombrero

Le tenemos un atractivo plan para pegarse la fiesta y cantar hasta más no poder este viernes 5 de junio en la noche, la forma perfecta para iniciar el fin de semana.

Varios cantantes nacionales se unirán en un concierto benéfico para darle un empujón a los muchachos de quinto año del colegio de Gravilias de Desamparados.

Charlene Stewart se une a otros cantantes nacionales por una causa muy noble. (Cortesía)

Charlene Stewart; Jeff On, Tiffany Herrera, Rake Quirós, Álvaro Solano y Naomy Cerdas, se reunirán para dar una “Noche de Plancha” en la Kbaña Gastro Grill, en Curridabat.

El evento dará inicio a las 8 de la noche y el costo de la entrada será de ¢4 mil.

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Charlene Stewart está llena de ilusión

La cantante Charlene Stewart dijo a La Teja que está más que feliz de poder ayudar en una causa tan importante para los muchachos que están a punto de terminar la secundaria.

“Me siento muy feliz de comentarles que el 5 de junio tendremos un concierto muy especial de música en español, de música plancha con artistas invitados, a los que quiero montones y van a ser parte de esta celebración a beneficio de los estudiantes de quinto año del colegio de Gravilias, en Desamparados, donde está mi sobrina.

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“Queremos hacer el esfuerzo de darles un baile de graduación hermoso. Gracias a Full Party Eventos por ser el anfitrión de estos chicos este año. También queremos darle las gracias a la Kbaña, que es la casa donde vamos a tener este concierto. Vamos a vivir, cantar, gozar y emocionarnos con estas canciones.

El concierto será este viernes 5 de junio. La entrada tiene un costo de 4 mil colones. (Cortesía)

La cantante agradeció desde ya a las personas que se apunten al evento.

“Queremos invitarlos al concierto para que sean parte de esta historia, para que sean parte de quienes pongan un granito de arena para estos chicos que se han esforzado mucho y queremos, de verdad, darles un baile hermoso, que ellos disfruten de su último año”, agregó la cantante.

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Necesitan dinero para festejar a quintos

Yerling Duarte, una de las integrantes del comité de padres que organiza el evento, contó en qué se invertirá el dinero que se recaude en la actividad.

“Vamos a hacer la actividad para recoger fondos para la semana de los quintos años, ya que ellos están en un colegio que ahorita no tiene los recursos para sufragar esas actividades; por eso nosotros, como comité de padres, nos organizamos para hacer actividades y recoger dinero.

Los papás se organizaron para recusar fondos para los gastos de los quintos años. (Sergio Salazar)

“También lo hacemos pensando en que si hubiera algún chico que tuviera una situación especial, por la cual no pudiera asistir a su baile de graduación, pagar por su paquete de graduación o su convivio, se le pueda apoyar económicamente y que todos los muchachos puedan disfrutar”, contó la mamá.

La ilusión de los muchachos es enorme; ya hasta está definida la fecha del baile de graduación: será el 15 de noviembre en Alajuela.

Si usted quiere reservar su espacio para el concierto, puede hacerlo al WhatsApp 7050-7449.