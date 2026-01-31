Carlos Álvarez golpea corazones con llamado a votar: “La Patria no puede decir lo que está sintiendo”

El locutor y presentador Carlos Álvarez lanzó uno de los mensajes más crudos, emotivos y directos para llamar a votar en la víspera de las elecciones presidenciales. Su llamado no se quedó en consignas políticas, sino que fue directo al corazón de los costarricenses.

Desde su rol de papá, comunicador y ciudadano, Carlos pidió no dejar sola a Costa Rica en uno de los momentos más delicados de su historia democrática.

Carlos Álvarez llamó a los costarricenses a salir a votar con un duro mensaje lleno de realidad. (Instagram)

“Costa Rica es la madre de todos nosotros”

Carlos empezó su reflexión comparando al país con una madre que ha dado todo por sus hijos.

“Costa Rica es la patria y madre de cada uno de nosotros”, dijo, recordando que, como en cualquier familia, hay hijos que se equivocan gravemente.

“¿Quién no ha tenido un hermano, una hermana tortera? Y si no, un familiar cercano que cometió grandes errores, aun cuando sus padres fueron grandes papás”, reflexionó.

Para Álvarez, los errores de algunos no pueden cobrársele a la madre, y hoy —asegura— eso es justamente lo que está pasando con el país.

El silencio de la Patria

Uno de los pasajes más fuertes de su mensaje fue cuando habló del silencio de Costa Rica.

“La Patria no habla, no puede decir lo que está sintiendo o lo que está viviendo”, expresó.

Según Carlos, hay sectores que están cobrando a Costa Rica los errores de hijos, hermanos, tíos o primos, castigando a quien lo ha dado absolutamente todo.

“Se lo están cobrando a la mamá”, dijo con firmeza.

No votar es dejar morir a Costa Rica

El comunicador fue contundente al advertir que no ir a votar tiene consecuencias profundas.

“Dejar que muera Costa Rica sin el voto es dejar que muera la viejita”, expresó, usando una metáfora que caló hondo entre quienes escucharon su mensaje.

Aclaró que no les hablaba solo a los “malos ciudadanos”, sino a todos, especialmente a quienes se quejan una y mil veces de la corrupción.

“Todos tenemos techo de vidrio”

Carlos también hizo una autocrítica como sociedad.

“Nos quejamos de los corruptos, pero llegar tarde al trabajo también es corrupción, robarse algo del brete también lo es”, señaló.

Para él, todos tenemos techo de vidrio, pero eso no puede ser excusa para abandonar el país en las urnas.

Carlos Álvarez emitió este duro mensaje electoral

Hay opciones, hay democracia

Lejos de promover un partido o una figura específica, Álvarez recordó que Costa Rica tiene opciones.

“No estamos en bipartidismo, hay más de 20 posibilidades para votar, hay hombres, mujeres, incluso una persona con discapacidad aspirando a la Presidencia”, destacó, aclarando que eso no significa un apoyo directo, sino una celebración de la democracia.

El mensaje de un papá a otros papás

En uno de los momentos más íntimos, Carlos mencionó a sus hijos y mostró el sombrero que le regaló Daniel.

“Tengo que dejar un legado a vos, a Carlos, a Nicole, a Carolina y a toda la gente que debe defender con el voto a Costa Rica”, dijo con la voz cargada de emoción.

Para él, votar no es un acto político, sino un acto de amor, responsabilidad y defensa de la madre patria.

“Cóbrele al que debe, no a quien lo dio todo”

Carlos cerró su mensaje con una frase que resume su pensamiento:

“Hay que cobrarle las cosas a quien las debe, no a quien lo ha dado absolutamente todo”.

Y ese alguien —asegura— es Costa Rica, que hoy espera que sus hijos no le den la espalda.