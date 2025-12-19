Carlos Álvarez revela un secreto de El Chinamo

Carlos Álvarez, una de las figuras estelares de El Chinamo, le dio luz verde a sus seguidores de Instagram para que le preguntaran lo que quisieran sobre el programa de fin de año de Teletica, y la gente no desaprovechó la oportunidad.

Con 23 de los 25 años que tiene al aire la producción decembrina, Álvarez es uno de los presentadores más antiguos del espacio, por lo que muchos recurrieron a él para despejar curiosidades sobre lo que no se ve en pantalla.

Carlos Álvarez es una de las figuras infaltables en el elenco de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué pasa en el estudio durante los cortes comerciales?

Una de las preguntas que más llamó la atención estuvo relacionada con lo que ocurre en el estudio Marco Picado cuando el programa se va a anuncios.

“¿Hacen dinámicas mientras (están) los comerciales?”, le preguntó un seguidor al también locutor y presentador de Toros Teletica.

Carlos decidió responder no solo con palabras, sino con hechos, y compartió un video mostrando el ambiente que se vive durante esos minutos fuera del aire.

La fiesta nunca se detiene

En las imágenes se observa que la pachanga continúa exactamente igual que cuando el programa está en vivo: el público sigue bailando, hay música y los presentadores mantienen el ánimo al tope.

En el momento que Carlos grabó el video, era Keyla Sánchez quien se encargaba de animar al público y mantener la energía arriba.

“En los comerciales también hay pachanga y hay fiesta”, resumió Álvarez.

El Chinamo es una pura fiesta hasta durante los cortes comerciales. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otros secretos de El Chinamo

El comunicador también reveló otros detalles del funcionamiento interno del programa. Contó que desde las 3 de la tarde ya hay integrantes del equipo alistándose para la transmisión y que él suele llegar a canal 7 alrededor de las 5:30 p. m.

Además, aclaró una duda frecuente entre los seguidores del programa: aunque los presentadores están muy vinculados con la producción, no tienen entradas para regalar.

