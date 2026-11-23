Carlos Álvarez no solo será presentador de El Chinamo 2026, sino que asumirá otra labor en el programa, según comunicó Teletica este lunes.

Álvarez será el encargado de un nuevo segmento llamado “El automóvil de El Chinamo”, que recorrerá todo el país regalando dinero.

Carlos Álvarez asumirá otro rol en El Chinamo además de presentador. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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La televisora confirmó el nuevo rol del locutor como parte de los cambios que sufre el programa para su edición 2026 tras las salidas de Ignacio Santos y Alonso Acosta.

Santos se fue del canal en febrero porque se acogió a su pensión y Acosta renunció a la televisora a finales de junio. Ambos fueron los jefes del programa durante 24 años.

Carlos Álvarez viajará por toda Costa Rica

Según Teletica, El automóvil de El Chinamo es una iniciativa que llevará entretenimiento, sorpresas y premios directamente hasta diferentes comunidades del país.

“En esta edición, Carlos Álvarez será el encargado de conducir esta aventura por las siete provincias del territorio nacional, donde invitará a las personas a subir al vehículo y convertirse en protagonistas de diferentes retos que pondrán a prueba su talento, creatividad y sentido del humor”, explicó Teletica.

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La gente podrá identificar fácilmente el carro de El Chinamo porque recorrerá el país decorado y con imágenes festivas del programa, que este 2026 cumple 25 años al aire.

“En cada recorrido podrán participar una o dos personas, quienes tendrán la oportunidad de enfrentarse a tres dinámicas dentro del vehículo: cantar, imitar y actuar.

“Cada reto superado tendrá un premio de 50 mil colones en efectivo. De esta manera, quienes logren completar satisfactoriamente las tres dinámicas podrán llevarse hasta 150 mil”, destacó el canal.

Los cambios El Chinamo son motivados por la salida de Ignacio Santos y Alonso Acosta del programa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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No solo ganarán dinero en efectivo

Además, las personas ganadoras recibirán una mesa gratis para que asistan al programa en vivo. Cada mesa tiene capacidad para cinco personas.

Teletica comunicó que la ruta de “El automóvil de El Chinamo” iniciará este miércoles 25 de noviembre por Heredia, el 27 de noviembre por Alajuela, el 28 de noviembre por Guanacaste y Puntarenas, el 1 de diciembre en Cartago, el 3 de diciembre en Limón y el 4 de diciembre en San José.

El Chinamo se estrenará el 14 de diciembre a las 8 de la noche por canal 7.

El Chinamo regresa el 14 de diciembre a las 8 de la noche por canal 7. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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