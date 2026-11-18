La actriz Carmen Chinchilla, creadora del querido personaje de Elvirilla, no se quedó de brazos cruzados tras quedar fuera de El Chinamo y ya tiene entre manos dos proyectos con los que busca mantener vivo al personaje y llevarlo a nuevos públicos.

En entrevista con La Teja, la artista contó que está preparando una nueva etapa para Elvirilla, que incluye una serie en su canal de YouTube con contenido para emprendedores, así como una película del personaje, que se hizo popular por sus apariciones en proyectos de canal 7.

Carmen Chinchilla es la actriz detrás de Elvirilla. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

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Elvirilla llegará a YouTube con una misión muy tica

Elvirilla TV ya existe en YouTube, pero Carmen quiere llevarlo mucho más lejos. Para eso se rodeó de profesionales en producción, grabación y mercadeo, con la idea de desarrollar contenido que también ayude a pequeños negocios.

La actriz explicó que buscan ofrecer videos publicitarios a emprendedores que no tienen suficiente dinero para pagar una campaña tradicional. La propuesta es que los negocios puedan promocionarse en sus propias redes y también en las plataformas de Elvirilla.

“Es decirle a la señora de la panadería que apenas la acaba de poner: ‘Usted ocupa que le hagamos bulla en redes sociales, pero no tiene presupuesto para eso, entonces nosotros le ayudamos’”, explicó.

La idea es comenzar con opciones de precios accesibles y, poco a poco, establecer tarifas que permitan sostener el trabajo de todo el equipo involucrado.

El personaje de Elvirilla se popularizó gracias a su aparición en la serie Los enredos de Juan Vainas. En la foto junto a la actriz Sofía Chaverri, intérprete de Rosalinda en la misma serie. Fotografía: Mayela López. (Mayela López)

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Carmen reconoció que el panorama para el teatro se ha complicado, pues cada vez más personas buscan entretenimiento en línea, por eso considera que las plataformas digitales son una oportunidad para reinventarse y apoyar a quienes están comenzando sus negocios.

Elvirilla recorrerá Costa Rica y visitará emprendedores

En esta nueva etapa, Elvirilla saldrá a recorrer el país, visitará restaurantes, comunidades y negocios, y compartirá con personas reales.

La intención es combinar la comedia con el turismo y la promoción comercial. Así, quienes quieran dar a conocer sus productos o servicios, podrán contar con un video para sus propias redes sociales y aparecer en el contenido del canal de Elvirilla.

“Vamos a empezar a hacer algo muy costarricense: ayudarle mucho a los emprendedores”, comentó Carmen, quien también quiere aprovechar el alcance del personaje para apoyar iniciativas sociales.

La actriz recordó que, gracias a sus presentaciones, ha conocido a muchas personas que necesitan ayuda y que podrían beneficiarse de tener mayor visibilidad. De ese conocimiento previo nació este proyecto.

Elvirilla no estará este 2026 en El Chinamo. Ella fue parte del elenco humorístico del programa de canal 7 durante los últimos cinco años. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

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“Es como devolverle a la gente todo el amor y el cariño que le han expresado a Elvirilla desde que existe”, manifestó. Este proyecto se comenzará a ejecutar a finales de noviembre.

¿Y la película de Elvirilla?

Carmen tiene otra meta que la ilusiona todavía más: llevar a Elvirilla al cine.

La actriz contó que, después de estar en teatro y televisión y de consolidar esa etapa, le gustaría desarrollar una película protagonizada por su personaje. La idea apunta a 2028, aunque aclaró que todo dependerá de cómo avancen los primeros pasos.

“Estoy cerrando ciclos con algunas cosas para que nazcan otras”, dijo.

La artista explicó que está cerca de pensionarse de su trabajo fuera del mundo artístico, pero no quiere dejar de crear. Por eso, ve estos proyectos como una forma de seguir activa y construir algo propio con un personaje que el público conoce desde hace años.

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“Una de las cosas que siempre me ha distinguido es la madurez y tengo, por dicha, la edad y la madurez para poder aceptar que las cosas empiezan y terminan”. — Carmen Chinchilla, actriz y creadora de Elvirilla.

Así tomó quedar fuera de El Chinamo

Estos proyectos llegan meses después de confirmarse que, tras cinco años, Elvirilla no estará en El Chinamo 2026.

Carmen reconoció que los cambios en la producción del espacio de Teletica trajeron incertidumbre, pero aseguró que recibió la decisión con madurez.

A mediados de año, Alonso Acosta, histórico productor de El Chinamo, renunció a Teletica y meses antes se fue del canal, por jubilación, Ignacio Santos.

Acosta y Santos eran los jefes del programa decembrino de Teletica, que con esas salidas quedó a cargo de Teletica Formatos y de la productora Vivian Peraza.

“Siento que cerré una etapa muy bonita en mi vida como actriz: haber sido, desde que inició El Chinamo hasta el momento que ya no me llamaron más, la única mujer comediante que tuvo la oportunidad de estar ahí a la par de Carlitos (Carlos Álvarez), porque era con quien yo compartía.

“Más allá de que sintiera decepción, asumí esto (su salida del programa) como el cierre de un ciclo. Una de las cosas que siempre me ha distinguido es la madurez y tengo, por dicha, la edad y la madurez para poder aceptar que las cosas empiezan y terminan. Terminó y agradecí por haber estado ahí. No es decepción, es como nostalgia de algo que me gustó tanto, pero que ya se cerró. Así lo recibí”, consideró.

Carmen Chinchilla, Elvirilla, destacó que durante estos años trabajó en El Chinamo al lado de Carlos Álvarez. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

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Mientras se terminan de cocinar los proyectos en los que se enfoca sin El Chinamo en el horizonte, Carmen también está enfocada en su trabajo de oficina de casi 20 años: ella trabaja en una reconocida empresa transnacional, labor que le ha permitido mantener estabilidad económica y, a la vez, continuar con su pasión artística.