Carlos Serrano conmovió hasta las lágrimas a su mamá con inolvidable regalo de Navidad

El periodista y coordinador de Deportes Repretel, Carlos Serrano, conmovió profundamente a su mamá durante la Nochebuena al darle una sorpresa de Navidad que jamás imaginó.

Serrano le sacó las lágrimas a la mujer que le dio la vida al entregarle un regalo muy especial frente a toda la familia, en un momento que quedó grabado y que él mismo compartió en un reel de Instagram.

Carlos Serrano es periodista de Deportes Repretel. Fotografía: Instagram Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

El regalo que hizo llorar a su mamá

Minutos antes de darle la sorpresa, Carlos confesó lo nervioso y emocionado que estaba.

“La voy a sorprender, nadie sabe nada. Estoy superemocionado y no sé cómo va a reaccionar mami”, dijo.

En medio de la actividad familiar, el comentarista de Deportes Monumental sacó un sobre y se lo entregó a su mamá. Al abrirlo, la señora hizo cara de asombro y rompió en llanto, mientras algunos familiares aún no entendían lo que estaba pasando.

“¡No están entendiendo que es un boleto de avión!”, se escuchó decir a alguien en la casa.

La mamá de Carlos Serrano no aguntó las lágrimas con la sorpresa que recibió de su hijo periodista de Repretel. Fotografía: Captura Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

Viaje soñado por Chile y Argentina

El regalo era un viaje a Chile y Argentina, un sueño que Carlos decidió cumplirle a su mamá. El viaje será del 10 al 21 de abril del 2026 y ambos recorrerán Bariloche y Buenos Aires, en Argentina, y Santiago de Chile.

Llamó la atención que Serrano acompañó el emotivo video con una cita bíblica, en la que hace referencia a la importancia de honrar a los padres y el impacto que eso tiene en la vida de los hijos.

Carlos Serrano y su mamá se fundieron en un abrazo. Fotografía: Instagram Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

