Carlos Serrano conmovió hasta las lágrimas a su mamá con inolvidable regalo de Navidad

El periodista y coordinador de Deportes Repretel, Carlos Serrano, conmovió profundamente a su mamá durante la Nochebuena al darle una sorpresa de Navidad que jamás imaginó.
Serrano le sacó las lágrimas a la mujer que le dio la vida al entregarle un regalo muy especial frente a toda la familia, en un momento que quedó grabado y que él mismo compartió en un reel de Instagram.
LEA MÁS: “Mi ángel de la guarda”: Rodolfo Mora cuenta cómo Carlos Serrano lo rescató
El regalo que hizo llorar a su mamá
Minutos antes de darle la sorpresa, Carlos confesó lo nervioso y emocionado que estaba.
“La voy a sorprender, nadie sabe nada. Estoy superemocionado y no sé cómo va a reaccionar mami”, dijo.
En medio de la actividad familiar, el comentarista de Deportes Monumental sacó un sobre y se lo entregó a su mamá. Al abrirlo, la señora hizo cara de asombro y rompió en llanto, mientras algunos familiares aún no entendían lo que estaba pasando.
“¡No están entendiendo que es un boleto de avión!”, se escuchó decir a alguien en la casa.
LEA MÁS: Periodista Carlos Serrano denuncia que jugador agredió a camarógrafo de FUTV tras partido entre Cartaginés y Alajuelense
Viaje soñado por Chile y Argentina
El regalo era un viaje a Chile y Argentina, un sueño que Carlos decidió cumplirle a su mamá. El viaje será del 10 al 21 de abril del 2026 y ambos recorrerán Bariloche y Buenos Aires, en Argentina, y Santiago de Chile.
Llamó la atención que Serrano acompañó el emotivo video con una cita bíblica, en la que hace referencia a la importancia de honrar a los padres y el impacto que eso tiene en la vida de los hijos.
LEA MÁS: Periodista Carlos Serrano exhibe en Repretel una curiosa colección que tiene