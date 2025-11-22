Periodista Carlos Serrano exhibe en Repretel una curiosa colección que tiene

El periodista Carlos Serrano presumió una curiosa colección que tiene y que exhibe en su oficina de Repretel, televisora donde trabaja desde hace varios años.

La figura de Deportes Repretel mostró los adornos que engalanan el espacio donde trabaja esta semana en el programa Las Historias, donde contó su historia profesional.

Serrano tiene en una pared de la oficina un espacio donde muestra el montón de bufandas de equipos de fútbol que se ha ido comprando a lo largo del tiempo cuando sale del país.

Carlos Serrano trabaja en Deportes Repretel desde hace varios años. Fotografía: Captura Las Historias. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Periodista Carlos Serrano salió con todo y beso de una transmisión en vivo en Curazao

“Son muchas (las bufandas) porque en cada viaje que he tenido la oportunidad trato de comprar alguna”, dijo en el programa de las noches de canal 11.

Tiene de esas piezas de los equipos Bayern Múnich, Arsenal y América; pero entre la veintena hay unas que son mucho más representativas que otras.

“Pero las más importantes y representativas están la del Real Madrid que me la compré en el 2018 cuando fui a ver la final de la Copa Libertadores, una de la Copa del Mundo y otra que significa mucho es de la Copa América, una cobertura internacional a la que fui”, afirmó Carlos.

Carlos Serrano exhibe en su oficina en Repretel su colección de bufandas. Fotografía: Captura Las Historias. (Captura)

LEA MÁS: Periodista denuncia recibir fuertes insultos y ataques en privado por defender a seleccionado nacional

Un antes y un después

Luego contó que ser periodista fue un sueño que tuvo de toda la vida. Recordó que en el colegio se grababa haciendo entrevistas y cuando llegaba a la casa practicaba como presentador de noticias deportivas mientras se veía a un espejo.

Dijo que su mayor ejemplo de vida es su abuelito, quien falleció en el 2016 y marcó un antes y un después para él, pues lo motivó más que nunca a alcanzar su sueño de convertirse en periodista deportivo y trabajar en televisión.

LEA MÁS: Carlos Serrano reveló el secreto mejor guardado de Rodolfo Mora