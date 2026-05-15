Carrera de un productor tico dio un giro inesperado tras conocer a Kavvo por “casualidad”

Kavvo continúa ampliando su catálogo musical con el lanzamiento de “Me tiene mal”, un tema que abrió una importante puerta para el DJ y productor costarricense Erick Hernández, conocido en la industria como EK The Afroboy.

El joven de 26 años conversó con La Teja sobre la gran experiencia de trabajar junto al cantante nacional.

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“Trabajar con Kavvo y todo su equipo ha sido increíble; el nivel de creatividad y de profesionalismo lo categorizan por la clase de alta gama de artista y de persona que es. Mi aporte fue la creación completa del beat donde él ha fluido”, mencionó.

Kavvo lanzó su nuevo tema "Me tiene mal". (Instagram/Instagram)

Así nació la colaboración

Kavvo y EK se conocieron gracias a Edo, DJ del cantante. Según explicó el productor, la colaboración nació de forma espontánea e inesperada, algo que permitió que el proyecto se desarrollara de la mejor forma.

The Afroboy ya acumula experiencia junto a artistas nacionales e internacionales como Shel Dixon, Moises Marsh, Byron Salas, AstroNazzy y Nerry Money, por lo que esta colaboración representa un importante paso más en su crecimiento musical.

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El productor contó que lleva seis años involucrado en la música. Comenzó como DJ durante la pandemia y desde hace dos años decidió enfocarse en la producción musical.

“El camino ha sido muy cambiante, con altos y bajos, pero con la determinación clara de hacia dónde quiero llevar mi música”, expresó.

EK es un DJ y productor costarricense. (The Afroboy/Instagram)

Nuevos proyectos internacionales

Tras este lanzamiento, el productor ya trabaja en nuevos proyectos musicales.

“En junio habrá un release de un EP con Danhy donde haremos una fiesta muy conceptual y vienen colaboraciones con artistas de Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago. Me emociona mucho las puertas que he llegado a tocar en este camino”, finalizó.