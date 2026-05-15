Ítalo Marenco contó por qué una situación en su casa provocó que llegara desvelado a Buen Día

Ítalo Marenco y su esposa, Cindy Villalta, atravesaron un momento de mucha tensión en su hogar que los obligó a desvelarse la madrugada de este viernes.

El presentador de Buen Día compartió un video donde cuenta que esto se debió a una situación con su mascota.

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“Cómo cambia la vida en un segundo. Ayer estábamos durmiendo tranquilos, felices, y como por ahí de las 12:30 p.m., empezó el perrillo achú (como estornudando) y molesto y molesto y se vomita; bueno, tanto fue así que terminamos en el hospital de los perritos. Le metieron dos inyecciones al pobre pititillo y ya está bien, por dicha; quién sabe qué se comió o si le dio una alergia, pero ya me desvelé y aquí estamos con toda la actitud”, escribió la figura de Teletica.

A pesar del desvelo, Ítalo pudo presentarse a su trabajo y alegrar la mañana de los televidentes de Buen Día.

Ítalo Marenco contó la situación que se vivió en su hogar. (Buen Día/Instagram)

Río ya se encuentra estable

Según contó Cindy también en sus redes, el peludito habría sufrido una reacción alérgica, motivo por el que Ítalo tuvo que salir de emergencia hacia el veterinario alrededor de la 1 de la mañana.

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Esto compartió Cindy Villalta en sus redes. (Cindy Villalta/Instagram)

Villalta mencionó que permaneció cuidando al animal durante toda la noche y aseguró que prácticamente no ha podido descansar desde entonces.

“Aquí donde me ven llevo más de 24 horas sin dormir”, comentó.

La situación también dejó ver el fuerte vínculo que ambos mantienen con Río y el compromiso que tienen con el bienestar de su mascota.