Coco Roper tomó decisión con su apariencia debido a una reciente recaída en su salud

Desde que confirmó públicamente que padecía cáncer, Coco Roper ha mostrado a sus seguidores cada una de las etapas de su tratamiento.

La joven influencer ha compartido tanto los momentos difíciles como los avances en su recuperación, convirtiéndose en inspiración para muchas personas que siguen de cerca su historia.

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En los últimos meses, la hija de Lynda Díaz enfrentó nuevas complicaciones relacionadas con sus riñones, situación que llevó a los médicos a practicarle una cirugía a finales de abril.

Coco Roper es hija de Lynda Díaz. (Lilly Arce)

Actualmente, permanece en recuperación desde su hogar mientras continúa enfocada en mejorar su salud.

El cambio físico que decidió mostrar

Recientemente, Coco sorprendió a sus seguidores al contar que tuvo que retirarse las extensiones de cabello debido a la fuerte caída que ha sufrido durante este proceso médico.

“Sin extensiones por un ratito para darle fuerzas al pelo. He estado perdiendo mucho pelo por la recaída que tuvo mi salud estos últimos meses. Así que vamos a tener paciencia”, escribió Coco junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

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A pesar de las dificultades, la creadora de contenido continúa transmitiendo un mensaje de fortaleza y optimismo, mientras recibe muestras de apoyo por parte de sus seguidores.