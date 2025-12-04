César Abarca, exbailarín de Lynda Díaz en Mira quién baila: “Uno no puede tirar acusaciones sin pruebas”

César Abarca fue el bailarín de Lynda Díaz durante las primeras galas de Mira quién baila en la primera temporada 2024.

Las aguas volvieron a agitarse alrededor del recordado “pantallazo” que marcó la primera temporada de Mira quién baila y que involucraba a Lynda Díaz y a Michael Rubí.

Esta vez quien decidió hablar fue César Abarca, el exbailarín de la expresentadora de 7 Estrellas, con quien ella inició la competencia de baile, pero después lo cambió por Rubí.

Abarca, quien es pareja sentimental de la también bailarina Yessenia Reyes, habló con La Esquina 506 tras las declaraciones que Lynda brindó este miércoles en un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

“Esto fue de las cosas más banales e innecesarias que he vivido”, confesó de entrada.

LEA MÁS: Lynda Díaz explicó por qué expuso hasta ahora situación con Michael Rubí y tomó esta decisión tras lo que dijo

Para César, que la acusación haya sido finalmente desmentida supone un alivio enorme, pues cabe recordar que se dijo que tanto él como Yesennia y el youtuber Diego Bravo habrían sido los responsables de, supuestamente, hacer el montaje del pantallazo a nombre de Rubí.

“Me alegra que ya se desmintiera una acusación tan injusta. Fue el inicio de una etapa muy triste en nuestras carreras… pero ojalá esto responda a todos los que dudaron de nuestra humanidad”, dijo.

Lynda Díaz hizo un en vivo en su Instagram donde involucró al bailarín Byron Ávila en el problema que tuvo con Michael Rubí durante su participación en Mira quién baila. (redes/Instagram)

En su en vivo, Lynda aseguró que el pantallazo era real y que fue parte de una conversación que Rubí tuvo con el otro bailarín Byron Ávila (pareja de Vanessa González). Sin embargo, Ávila hizo una publicación para desmentir dichas acusaciones.

LEA MÁS: Lynda Díaz revela por qué realmente salió de Mira quién baila y le manda un recadito a Michael Rubí

Lo trataron bien

A pesar de la tormenta mediática que se desató en aquel momento, César recalcó que nunca tuvo una mala experiencia dentro del hogar de Lynda Díaz. Al contrario, aseguró que tanto ella como su esposo Anthony Alfonso lo trataron con enorme amabilidad.

De hecho, recordó con cariño la relación que tenía con el esposo de la exmodelo.

“Yo le tenía mucho aprecio a Anthony. Compartimos muchas conversaciones, entrenamos juntos, nos vacilábamos, hasta planeábamos tonterías para molestarlo y al final reírnos como una familia. Mi último apretón de manos con él fue de agradecimiento y respeto”, afirmó Abarca.

César Abarca dijo que la bailarina Yessenia Reyes no tuvo nada que ver con el pantallazo que circuló sobre Michael Rubí hablando mal de Lynda Díaz.

Otra de las aclaraciones más importantes que hizo el bailarín tuvo que ver con su pareja, Yessenia Reyes, quien también fue mencionada cuando el tema del pantallazo explotó.

Él fue claro en que la bailarina no tuvo absolutamente nada que ver con ese asunto.

“Ella solo buscó ayudar. Fue muy duro verla afectada por algo tan injusto”, expresó.

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes también se refirió a las fuertes declaraciones de Lynda Díaz y esto dijo

Un año para sanar

César también confirmó a La Esquina 506 que jamás tuvo acceso a información privada, que la producción del programa lo protegió cuando se le pidió renunciar y que ese periodo estuvo lleno de silencio, dolor y mucha reflexión.

Sin embargo, hoy él y Yessenia se encuentran en un capítulo mucho más luminoso.

“Ahora estamos en el Mundial más importante de Salsa y Bachata con nuestra escuela (que se realiza en México), obteniendo resultados muy positivos. La vida sigue”, dijo.

Lynda Díaz aseguró que su renuncia a Mira quién baila fue porque el bailarín Michael Rubí no quiso seguir bailando con ella y la dejó botada. (Instagram)

Antes de finalizar, el bailarín quiso dejar un mensaje para todas las personas que siguieron aquel drama desde las redes y la televisión, y para quienes quizá todavía tienen dudas.

“Uno no puede tirar acusaciones sin pruebas. Es delicado. No solo legalmente, sino humanamente”, sentenció.