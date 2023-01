Chef Sophia Rodríguez contó todos los detalles del bebito que lleva en su “horno”

La mejor receta de la chef Sophia Rodríguez está en el horno. Cortesía.

En medio del trepidante partido entre la Selección Nacional y Alemania en el Mundial de Qatar, la chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch tenían que morderse la lengua y aguantarse las ganas de contarle a sus familiares de que horas antes se enteraron que estaban esperando un bebé.

La bonita pareja, que caminó al altar en el 2021, quería primero saber que su retoñito estaba bien para poder dar la noticia a sus familiares.

Chef Sophia Rodríguez hizo un anuncio que le cambiará la vida

Por esa misma razón esperaron un poco más de dos meses para anunciarlo en sus redes sociales, noticia que alegró a sus seguidores.

Actualmente la ojiverde tiene 11 semanas y de momento va muy bien. Según ella, los achaques y mareos no han aparecido, pero los antojos sí, aunque esos, incluso, los conoce desde hace mucho antes de ser madre.

La pancita ya se le ve bastante a la chef Sophia Rodríguez. Cortesía.

Sophi conversó con La Teja y dio detalles de lo que vivirá en unos meses.

-¿Cómo está luego de dar la noticia de su embarazo?

Muy feliz. Nos enteramos desde el 1 de diciembre, ya hemos tenido ratillo para procesarlo, pero hasta ahora lo hicimos público, para ser más precavidos.

-¿Cómo se dieron cuenta?

Tuve un atraso en mi periodo, entonces me fui a hacer un examen de sangre y lo confirmamos.

-¿Fue con el papá o le dio la sorpresa?

Juntos, de hecho fue el día del partido de la Sele en Qatar contra Alemania y ese día para nosotros fue como que ganáramos el Mundial, fue demasiado y vimos el partido con la familia y tuvimos que aguantarnos las ganas de decirles porque, primero, queríamos haber tenido una cita con el doctor y que el bebé estuviera bien.

-¿Qué les han dicho? ¿Cómo va todo?

Maravilloso, ya estamos al final del primer trimestre y todo va genial. Se ve como el tamaño de una fresa y ya tiene todos los órganos formados, es como mágico el asunto, es presenciar el milagro de Dios cada semana.

-¿Ya saben el sexo?

Hasta esta semana me haré el examen, pero duran una semana en procesarlo. Sentimos mucha emoción, cualquiera de los me da alegría, pero más que todo para ir acomodando el cuartito y comprándole cositas.

La chef Sophia Rodríguez pronto saldrá el sexo de su bebito. Cortesía.

-¿Ya le compró algunas cositas?

El encierro y lo que nos han dado los familiares, que le regalaron cositas neutro, por suerte ya viene con mucho amor.

-¿Cómo le ha ido con los primeros meses?

Demasiado bien, soy una suertuda, no he tenido nada de achaques, vómitos ni náuseas, lo único es sueño y cansancio, pero nada más. Ha sido lindísimo, no sé si es un tema genético o qué, pero cero molestias.

-¿Y antojos?

Yo toda la vida he sido muy antojada, entonces no puedo decir que es por el bebé, sí me da un poquito más de hambre en los tiempos de comida, pero no de andar goloseando.

-¿Ya mandó al esposo a comprar algo a la carrera?

Sí, el otro día en la noche veníamos en el carro y yo le decía a Ricardo que necesitaba comerme un casado con carne mechada y no sabía de dónde sacarlo, al final, con tal de resolver, pasamos a un supermercado y compramos un pinto de esos que ya están listos y una carne mechada y me lo comí, pero yo le dije que no era lo mismo, no me supo igual, pero a los días en la casa ya pude satisfacer el antojo.

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch están en la dulce espera. Cortesía.

-¿Tenía en mente ser mamita?

Vieras que desde que conocí a mi esposo supe que era él, porque además de que tenía un montón de cualidades, le encantan los niños. Cuando nos casamos, queríamos disfrutar un tiempo en pareja y después de un viaje que hicimos tomamos la decisión de que ya queríamos ser padres. Sí, nos tomó por sorpresa, porque después de que dejamos de planificar, llegó demasiado rápido el embarazo.

-Ya se le ve pancita y todo...

Sí, de hecho hace poco nació mi nuevo sobrino y ese día se asomó más como pidiendo campo también. Es una alegría para toda familia, va a ser muy lindo cuando llegue.

-¿Ya empezaron a discutir nombres?

Estamos en esa negociación, ha sido un tema, porque hay que negociarlo bien, todavía no están definidos, pero ya tenemos una idea clara de lo que queremos. Ojalá que lleguemos a un acuerdo, porque sino hay que conversarlo y complacer para los próximos bebés.

-Me imagino que ya está entrenando las voces de Mickey y otros personajes que hace para cuando llegue su bebé...

De todas, de hecho digo que ya tengo que ponerme al día, modernizarme, porque las fábulas de ahora son diferentes a las que sé. Pero yo digo que a los hijos no se les revela que uno habla con los personajes, porque a ellos son los que uno usa por medio de audios cuando necesita convencerlos de hacer algo.