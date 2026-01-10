Farándula

Chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez se pronuncian sobre las elecciones presidenciales de Costa Rica

Empresarias Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez llevaron a sus redes sociales un importante mensaje en media coyuntura electoral

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Más famositicos se comienzan a pronunciar sobre las elecciones presidenciales que celebrará Costa Rica el próximo 1 de febrero.

Este viernes, Joaquín Yglesias sorprendió con un poderoso mensaje en el que hizo un llamado a los costarricenses a salir a votar, y ahora son las conocidas chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez las que alzaron la voz.

Chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez
Las chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez son muy conocidas en el país. Ambas hicieron un llamado a salir a votar. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Joaquín Yglesias sorprende con mensaje a pocos días de las elecciones presidenciales de Costa Rica

Mensaje contra el abstencionismo

Derrotar el abstencionismo es, en conclusión, el mensaje que compartieron las empresarias gastronómicas en publicaciones que hicieron en las últimas horas en sus historias de Instagram.

Eso sí, hay que aclarar que ni doña Doris ni Sophia abogaron por el voto para alguno de los 20 candidatos que están en contienda por la Presidencia de la República.

Chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez
Doris Goldgewicht publicó este mensaje en su Instagram. Fotografía: Instagram Doris Goldgewicht. (Instagram/Instagram)

“Tenemos que salvar a Costa Rica”

Tenemos que salvar a Costa Rica. Salga a votar. No le dé pereza, por favor”, publicó Doris Goldgewicht, acompañando el mensaje con un simpático avatar de ella misma.

Chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez
Sophia Rodríguez pidió prudencia a la hora de votar. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Doris Goldgewicht preguntó a la Inteligencia Artificial cuánto tiempo de vida le queda y esto le respondió

El voto joven también es clave

La chef Sophia Rodríguez, por su parte, compartió una publicación relacionada con lo trascendental que será el voto joven en las elecciones que se aproximan y aprovechó para hacer un llamado directo pero prudente a las urnas.

Por favor, elijamos con demasiado cuidado y análisis y salgamos a votar”, dijo Sophia.

LEA MÁS: Fiesta de Navidad de los empleados de la chef Sophia Rodríguez terminó en emergencia

El llamado de Joaquín Yglesias de cara a las Elecciones de Costa Rica 2026
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Doris GoldgewichtSophia RodríguezElecciones presidenciales Costa RicaElecciones Costa Rica 2026
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.