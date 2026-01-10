Chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez se pronuncian sobre las elecciones presidenciales de Costa Rica

Más famositicos se comienzan a pronunciar sobre las elecciones presidenciales que celebrará Costa Rica el próximo 1 de febrero.

Este viernes, Joaquín Yglesias sorprendió con un poderoso mensaje en el que hizo un llamado a los costarricenses a salir a votar, y ahora son las conocidas chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez las que alzaron la voz.

Las chefs Doris Goldgewicht y Sophia Rodríguez son muy conocidas en el país. Ambas hicieron un llamado a salir a votar. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Mensaje contra el abstencionismo

Derrotar el abstencionismo es, en conclusión, el mensaje que compartieron las empresarias gastronómicas en publicaciones que hicieron en las últimas horas en sus historias de Instagram.

Eso sí, hay que aclarar que ni doña Doris ni Sophia abogaron por el voto para alguno de los 20 candidatos que están en contienda por la Presidencia de la República.

Doris Goldgewicht publicó este mensaje en su Instagram. Fotografía: Instagram Doris Goldgewicht. (Instagram/Instagram)

“Tenemos que salvar a Costa Rica”

“Tenemos que salvar a Costa Rica. Salga a votar. No le dé pereza, por favor”, publicó Doris Goldgewicht, acompañando el mensaje con un simpático avatar de ella misma.

Sophia Rodríguez pidió prudencia a la hora de votar. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

El voto joven también es clave

La chef Sophia Rodríguez, por su parte, compartió una publicación relacionada con lo trascendental que será el voto joven en las elecciones que se aproximan y aprovechó para hacer un llamado directo pero prudente a las urnas.

“Por favor, elijamos con demasiado cuidado y análisis y salgamos a votar”, dijo Sophia.

