Al cuarto año no me llamaron de Zapote y como yo hice mucha amistad con “La tía”, Maureen Salguero, durante las corridas me preguntó qué había pasado y le conté, por lo que ella me propuso que trabajara con ellos en canal 6. Luego me llevó a hablar con el productor y me mandó de una vez para que me maquillaran, cuando me di cuenta estaba a la par de “Pilo” Obando, Cochobis (Adolfo Peralta, humorista) y Nel López. A partir de ese momento duré diez años como narrador de Repretel.