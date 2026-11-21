La eliminación de Jazmín Salas del programa Mira quién baila el domingo pasado dejó muchas dudas entre los seguidores de la pastelera.

Muchos de ellos canalizaron sus curiosidades esta semana aprovechando la cajita de preguntas de Instagram que Jazmín habilitó.

Jazmín Salas y César Abarca compitieron juntos en Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

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A la esposa de Christian Bolaños le preguntaron de todo sobre su paso por el reality de baile de canal 7 y una de las consultas más llamativas tuvo que ver con César Abarca.

Salas y Abarca compitieron juntos en la pista del mediático programa, despertando la inquietud del público sobre si Christian sintió celos por el bailarín.

No es ningún secreto que César es todo un galanazo y mucha gente piensa que eso pudo haber incomodado a Bolaños en algún momento.

Jazmín habló con total transparencia al respecto y hasta mencionó lo que una vez le dijeron su esposo y la bailarina Yessenia Reyes, quien es la pareja amorosa de César.

Christian Bolaños participó en la gala de invitados de Mira quién baila y bailó un reguetón con Jazmín Salas y con César Abarca. (Instagram/Instagram)

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“Pues no, cero, Christian es cero celoso, a pesar de que todo el mundo lo vacilaba con que a mí me pusieron al más guapo (el bailarín) y es cierto, César es guapísimo. Yo lo jodía y vacilaba que es como un muñeco de queque, que es como un Ken. Demasiado guapo es él y lo jodía un montón”, contó Salas.

De hecho, contó que el exfutbolista más bien le decía que se metiera en el papel para que pudieran transmitir al público la intención que tenían con lo que llevaban a la pista cada domingo.

También recordó lo incómodo que fue para ella bailar vals en la primera gala del programa, pues el ritmo requería mucho romance y cercanía y César y ella recién se habían conocido.

“A mí me costaba un montón y le decía que no le iba a hacer cara de que lo amo porque usted y yo nos moríamos de la risa, pero Chris sí me decía que me metiera en el papel porque por más bonito que bailara y me supiera la coreo, si mi cara no reflejaba eso no hacía al público sentir las cosas. Chris me dijo, si lo tiene que tocar, tóquelo; si lo tiene que ver, hágalo”, destacó.

Jazmín Salas cuenta si Christian Bolaños se puso celoso por el bailarín César Abarca

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Incluso mencionó que recibió la misma venia de Yessenia Reyes.

“Ella (Yessenia) me decía que me olvidara de ella y que esto y lo otro y poco a poco se me fue quitando, pero ya después me daba lo mismo porque nos hicimos supercompas, pero aun así es complicado”, enfatizó.