Christian Nodal demandó a Cazzu por un tema que muchos padres hacen con sus hijos

Christian Nodal explicó que la demanda que mantiene con Cazzu está relacionada con la exposición de su hija en redes sociales. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El cantante mexicano Christian Nodal confirmó que mantiene una demanda contra su expareja Cazzu, y explicó que la razón tiene que ver con algo que muchos padres hacen a diario: publicar fotos o videos de sus hijos en redes sociales.

Según People en Español, el artista habló con la prensa mexicana y aseguró que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, quien todavía es muy pequeña.

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Según explicó, el proceso legal busca evitar que la chiquita tenga demasiada exposición pública.

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“Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100% su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes”, dijo el cantante cuando le preguntaron sobre el futuro de la pequeña.

Nodal también confirmó que la demanda que mantiene con la artista argentina está directamente relacionada con ese tema.

“La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, explicó el artista.

El cantante asegura que quiere que su hija Inti tenga la libertad de decidir sobre su vida pública cuando sea mayor.

La relación entre Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar

La relación entre ambos artistas continúa generando comentarios, sobre todo después de la mediática ruptura que tuvieron y la posterior boda del cantante con Ángela Aguilar.

El tema volvió a encenderse luego de una entrevista que Nodal concedió a la periodista Adela Micha, en la que aseguró que Aguilar no tuvo nada que ver con el fin de su relación con Cazzu.

Incluso afirmó que fue la propia cantante argentina quien le dijo que siguiera adelante con su vida.

Por su parte, Cazzu también ha hablado públicamente del tema en algunas entrevistas y ha mencionado que no está completamente satisfecha con el acuerdo económico relacionado con la manutención de su hija.

A pesar de todo, el cantante dejó claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de la pequeña Inti y que, por ahora, prefiere mantener su vida lo más privada posible.