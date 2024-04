Christian Sandoval y Allan Alemán se dan con todo en discusión que protagonizaron en vivo

Christian Sandoval y Allan Alemán protagonizaron una discusión en vivo para ver con palomitas. (Capturas)

Tremendo broncón protagonizaron en vivo el periodista Christian Sandoval y el exfutbolista Allan Alemán durante el programa de TD Más, La Platea, de este jueves.

Los ánimos entre Sandoval y Alemán se caldearon a poquitos minutos de haber iniciado la transmisión y todo comenzó por la participación del Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en la Liga de Campeones de Concacaf.

Christian anunció que iban a hablar del papel que hizo el club florense en ese certamen, cosa que no agradó a Alemán, quien le consultó al también estadígrafo si solo iban a hablar del Herediano.

La pregunta del exjugador morado caldeó los ánimos de Christian, quien en algún momento de la discusión le dijo a Alemán que le “importaba un comino” de lo que él iba a hablar.

“¿Diay, es que de qué más vamos a hablar que del Herediano?”, preguntó Sandoval al exjugador, y de seguida le dijo al exjugador que él entendía su desinterés por hablar de ese tema y de Alajuelense por haber sido parte del club tibaseño.

Allan Alemán y Christian Sandoval se agarron en el programa La Platea de este jueves. (Capturas)

“Pero le voy a decir algo, en la Concacaf participaron tres equipos: Saprissa, la Liga y Heredia; de los tres que participaron, el que cumplió fue Heredia, indistintamente que usted me salga diciendo que fue un golpe de suerte lo del Herediano contra Toluca. El fútbol está lleno de golpes de suerte, a usted muchas veces le ha tocado ganar partidos por golpe de suerte, muchas veces, a todos (...) Herediano se fue mal de esa competición con una paliza contra Pachuca, ahí queda en deuda, pero que fue el mejor de los tres, fue el mejor de los tres”, afirmó Christian bastante molesto.

Allan le contestó que cuando Saprissa perdió y quedó eliminado de ese torneo, en La Platea le tiraron durísimo y cuestionó el hecho de que con el Herediano se hiciera lo mismo. “¿Qué es, que el Herediano no vende?”, se cuestionó Alemñan.

“Herediano llegó a la tercera ronda, a cuartos de final, y se fue mal. Saprissa no cumplió”, aseveró Sandoval.

La cosa no terminó ahí y se puso todavía más tensa porque Alemán le advirtió a Sandoval que en el programa deberían de hablar del “ridículo que Heredia hizo”. “Hay que hablar del partido”, reclamó Allan, a lo que Chris le dijo que se debería de hablar del balance (del equipo en el torneo de la Concacaf).

“Si usted quiere hablar de eso, hable usted de eso, yo quiero hablar del rendimiento del Herediano en el partido (contra Pachuca)”, dijo Alemán.

La discusión continuó. Christian le dijo al exjugador que la especialidad de él era confundir a las personas y enredar a la gente y le tiró “Si ahí te querés quedar, no hablés por el resto del programa. Me importa un comino si vos hablás o no en el resto del programa. Vos acostumbrás enredar a todo el mundo”.

“Con todo el respeto que usted se merece, yo no voy a caer en su juego”, continuó Alemán.

Los panelistas de La Platea bromearon con la discusión con que era una pelea de boxeo. (Capturas)

Mientras eso sucedía, al resto de los panelistas se les escucha decir: “Y en esta esquina… y en la otra”, evidenciando la fuerte discusión que había entre Sandoval y Alemán.

Tal fue la situación, que el programa se fue a un corte comercial para calmar los ánimos entre los dos.