Christy Marín viajará a un evento muy importante: “Para mí es como ir a un Mundial”

Christy Marín ya está lista para su viaje a Londres. Cortesía.

La experta en protocolo Christy Marín ya tiene sus “tacos, espinilleras y hasta guantes” listos para ir a lo que ell considera su Mundial.

Aunque no serán precisamente esos accesorios los que llevará, Christy ve esta oportunidad como la posibilidad de cumplir un sueño enrome, cuando asista el próximo 6 de mayo a la coronación del Rey Carlos III, en la abadía de Westminster, en Londres.

“Cuando muere la reina Isabel II, era el día de mi cumpleaños y yo pensaba que era una coincidencia que una persona estuviera en Londres y se muriera la reina como le pasó a mi hermana Andrea. Desde ahí dije que no sabía cómo iba a hacer, pero tenía que ir a la coronación del rey Carlos III, no sé cómo, pero tenía que ir”, contó.

“La niña Christy” asegura que desde ese momento empezó a moverse por todo lado, consiguió varios patrocinadores que le ayudaron, al punto de ya prácticamente tiene pie y medio en el avión.

“Me voy el dos de mayo y en Londres voy a estar hasta el ocho, dos días después de la coronación me voy. Para mí es como mi Mundial, la gente pensará que qué es esa locura, pero para mí es cumplir un sueño, cada loco con su tema y yo creo que será un hecho sumamente histórico y relevante para lo que yo estudio.

“Yo trato siempre de educar a la gente en el sentido de cómo la monarquía puede aportar a nosotros en la vida social, por ejemplo, se aprende sobre la puntualidad, el orden, la elegancia, el protocolo, la jerarquía y yo trato de tropicalizar esto en mis redes sociales”, afirmó.

El rey Carlos III será coronado el próximo 6 de mayo.

Marín se ha dado cuenta de que son cada vez más las personas a las que les interesan estos temas, no por nada, el funeral de la reina fue visto por millones de personas.

“Hay gente que me dice que es el placer culposo y a la gente le encanta, vea todo lo que ha generado la historia de Meghan, de Harry, lo de Isabel, son millones los que los siguen”, comentó.

Esta será la primera vez que se separará varios días de su hija Emma y se siente preparada, aunque sabe que le hará mucha falta. Viajará acompañada de su mejor amigo, Manrique Segura.

Todavía hay detalles del viaje que le falta por afinar, ya que no logró la acreditación para el evento de coronación, pero eso no le impide viajar y luchar por conseguir un buen campo.

“Desde el año pasado estoy tocando puertas, he llamado a Inglaterra muchas veces, me traté de comunicar con la Embajada de Costa Rica en Londres y la de Inglaterra en el país, ya todo mundo sabe que voy, pero sí ha sido difícil que me brinden alguna ayuda. Yo soy un medio de comunicación con mis redes sociales y solo acreditan medios grandes, entonces digo que si me toca dormir en la calle el día anterior para tener un buen sitio, lo voy a hacer.

“Quiero que a través de mis redes haya educación y cultura, no voy a sobresalir yo, sino a mostrar lo que se vive y que la gente que le gusta la monarquía, aprenda por medio de mi persona”, comentó.

El amor de Christy por los temas monárquicos nació desde que era una chiquilla, pero en los últimos años lo ha desarrollado todavía más.

“En una Navidad, con cinco años, le pedí a mis papás un teléfono antiguo, victoriano. ¿Usted me puede explicar cuál chiquito pide eso? No sé cómo mis padres lo consiguieron, pero yo lo amaba, después recuerdo ver las ediciones de la revista ¡Hola!, horas de horas, las chiquitas jugando y yo leyendo. Ya, a los 30 años, cuando hice la maestría en España, nos pusieron a estudiar todas las casas reales europeas y vi que era muy interesante y que se podría tropicalizar a Costa Rica”, añadió.