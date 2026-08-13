Club de fans de Ricardo Arjona pide llevar banderas de Costa Rica al concierto por esta razón

Ricardo Arjona se presentará este 14 y 15 de agosto en el Estadio Nacional. (Archivo/Archivo)

La espera por volver a ver a Ricardo Arjona en Costa Rica terminó y los integrantes del club de fans Quinto Piso están más que listos para vivir dos noches que, para ellos, serán inolvidables.

El guatemalteco se presentará este viernes 14 y el sábado 15 de agosto en el Estadio Nacional, cuatro años después de su última visita al país, y sus seguidores ticos no quieren dejar pasar la oportunidad de darle una bienvenida muy especial.

Andreína Arias, presidenta de Quinto Piso, contó que, como en cada visita del cantante, los integrantes del club ya tienen todo preparado desde la ropa que utilizarán hasta los regalos para los músicos, las coristas y, por supuesto, para el propio Arjona.

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Por ejemplo, este año se mandaron a hacer camisetas de color rojo con la palabra Seco (como le decían al cantante en su juventud) y, además, lucirán un sombrero inspirado en uno de los que suele utilizar el artista.

Pero hay algo que quieren que trascienda las fronteras del club y para ello necesitan la ayuda de todos los asistentes.

Club de fans Quinto Piso, es el club de fans de Ricardo Arjona en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Quieren ver un mar de banderas

Quinto Piso está preparando un “Fan Action” para uno de los momentos más especiales del concierto.

La idea es que el público lleve pequeñas banderas de Costa Rica y las saquen durante la interpretación del tema “Despacio que hay prisa”, canción que Arjona grabó en Costa Rica y cuyo video incluye imágenes de lugares como Limón y Puerto Viejo.

“Quisiéramos vestir ese estadio con banderas de Costa Rica”, explicó Andreína.

Recordemos que en el 2024 Ricardo Arjona estuvo en Limón grabado el video de su canción "Despacio que hay prisa". (Captura IG Ricardo Arjona )

Por eso, el club está invitando a todos los asistentes a llevar su propia banderita, sin necesidad de que sea grande. Además, el club tendrá alrededor de 6.000 banderas para regalar —unas 3.000 en cada fecha— y las entregará a quienes lleguen temprano al estadio.

“Queremos tratar de no hacer mucho tumulto de cosas, que la gente lleve su banderita personal, chiquitita, y unirnos a ese Fan Action”, explicó.

Para Andreína, será una forma de agradecerle al artista por haber escogido Costa Rica para grabar el video de esa canción y, de paso, demostrarle el cariño que le tienen sus seguidores.

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Fiesta se inicia desde antes

Los aproximadamente 70 integrantes activos del club de fans no piensan esperar hasta llegar al Estadio Nacional para comenzar la fiesta.

Según contó Arias, este jueves tendrán una “pijamada arjoneana” en San Rafael de Heredia, con música en vivo, karaoke y hasta una fogata. Al día siguiente harán un “paribus arjoneano”, con un recorrido desde Heredia hasta San José y finalmente al estadio, y durante esas dos horas irán escuchando los temas del artista.

“Es la previa de cómo vivir cada gira, yo creo que siempre hacemos el énfasis de que una cosa es vivir una gira solo, y otra cosa es vivirla en grupo, porque solo nosotros entendemos todas estas locuras”, dijo entre risas.

Club de fans Quinto Piso es el más deseoso que inicie ya el concierto de Arjona. (Cortesía/Cortesía)

El club nació en 2008 y para sus integrantes ser fan de Arjona va mucho más allá de asistir a sus conciertos. Han viajado juntos a otros países para verlo, han realizado actividades sociales a lo largo del año, han donado sangre y hasta han celebrado en grupo el cumpleaños del cantante, que es el 19 de enero.

Peluche tico listo

Otro detalle que le llevarán a Arjona y que esperan que reciba es “Quintico”, un pequeño perezoso que se convirtió en la mascota del club para esta gira.

En 2022 le tiraron al escenario un peluche similar y Arjona lo recogió, por lo que este año lo intentarán de nuevo, solo que mudaron al peluche muy patriótico.

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Club de fans Quinto Piso le llevará a "Quintico" a Arjona, el cual esperan que lo agarre cuando se lo tiren al escenario. (Cortesía/Cortesía)

Además, al cantante le harán llegar un regalo especial con productos costarricenses, como ya lo han hecho en otras ocasiones.

“Por lo general, a veces le gustan muchas cosas de Costa Rica. Le hemos regalado café, las camisas de la selección, sombreros, le encantan. Le hemos dado todo lo que sea de comer. Entonces siempre nos esmeramos en ponerle, por ejemplo, dulces nacionales y cositas así, porque sabemos que dicen que sí se los come”, mencionó.

El fan club estará en ambos conciertos desde temprano en las afueras del estadio y una vez iniciados los espectáculos podrán identificarlo por los globos que también llevará.