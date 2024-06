Coco Roper se puso mal de salud tras revelarse distanciamiento con Lynda Díaz

Coco Roper se vio con poco ánimo y muy enferma este sábado. (Instagram)

La salud de Nicole “Coco” Roper empeoró este sábado a pocos días de que se revelara el distanciamiento que tiene con su mamá Lynda Díaz y sus otros tres hermanos.

Fue la propia Lynda la que contó el jueves pasado que su hija de 30 años rompió comunicación con todos ellos, por cosas que escribió en su libro “Mírame” que lastimaron mucho a la familia, en especial a ella, quien dijo haberse sentido maltratada.

LEA MÁS: Coco Roper le responde a Lynda Díaz y llorando, defiende todo lo que cuenta en su libro

En medio de esa controversia, Coco publicó este sábado en sus redes que estaba en cama, con muchísimos dolores en su cuerpo y una gran infección en sus tubos de nefrostomía que la tiene muy preocupada.

“No me he sentido muy bien, pero estoy con varios antibióticos y con las bolsas (tratamiento intravenoso). Espero que se me vayan todos los dolores que estoy sintiendo: dolor de cabeza, pus que me está saliendo de la espalda; pero no importa, lo que importa es que estoy con antibióticos”, afirmó Coco con muy poco ánimo acostada en su cama.

Según manifestó, le está pidiendo mucho a Dios para que la infección se le controle un poco, ya que el lunes tiene programada la operación para cambiarle los tubos que le ayudan a drenar la orina, y si continúa así, es probable que no la operen.

LEA MÁS: Lynda Díaz confiesa la razón por la que dejó de leer el libro de Coco Roper

“Que Dios me ayude a controlar esta infección para que el lunes me puedan operar porque si la infección no está controlada, no me pueden operar. Voy a estar descansando, espero poder dormir mucho y sentirme mejor mañana. No he comido mucho y es otro estrés que tengo porque sé que tengo que comer y no sé ni qué comer”, afirmó.

Coco Roper habla de su salud tras ventilarse su ruptura con Lynda Díaz

Una vez más reconoció que los últimos días han sido muy difíciles para ella, pues no solo le ha tenido que hacer frente a su salud, sino también a la tensa relación familiar que vive en estos momentos.

“Gracias a todos los que me han enviado mensajes bonitos y de fortaleza y oraciones en estos momentos que son difíciles en todo aspecto”, finalizó.

LEA MÁS: Las frases más fuertes de Lynda Díaz tras confirmar tensiones con Coco Roper