Coco Vargas habla de su pasado en las drogas y de la demanda de su mamá que la llevó a la cárcel

La creadora de contenido y bloguera Silvia Vargas, mejor conocida como Coco Vargas, sorprendió a sus seguidores este martes al compartir uno de los testimonios más personales y difíciles de su vida.

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A través de un reel de Instagram, la exparticipante de Dancing with the Stars hizo un repaso de los años más turbulentos que enfrentó, una etapa marcada por el alcohol, las drogas, las inseguridades y decisiones que hoy reconoce como equivocadas.

Coco Vargas reapareció hace unos días en redes sociales muy cambiada y este martes abrió su corazón como nunca antes. Fotografía: Instagram Coco Vargas. (redes)

Vargas recordó que durante años construyó una imagen irreverente y polémica en internet, pero aseguró que detrás de esa personalidad existía una realidad muy distinta.

“También fui esta que hacía contenidos muy polémicos en redes sociales con un lenguaje que haría temblar hasta el endemoniado de Gadareno. Criticaba y devoraba la política y a la farándula por igual como si tuviera alguna autoridad. Era una bombeta, lo sigo siendo. Debo confesar que detrás de esa máscara, que era solo eso, una máscara, había una persona muy insegura de sí misma”, confesó.

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Alcohol, drogas y una vida fuera de control

La influencer reconoció que la fama y la exposición pública llegaron en un momento en que no estaba preparada emocionalmente para manejarlas.

“Aquello me trajo reconocimiento y, como persona bien dañadita que estaba, en vez de aprovechar las oportunidades, aprovechaba para emborracharme, drogarme, amanecer en la calle y al día siguiente repetir”, dijo.

Incluso confesó que atravesó esa etapa siendo madre de dos hijos. “En aquel momento tenía dos hijos y era una madre responsablemente irresponsable, si es que eso existe”, mencionó.

Según relató, la pandemia y el nacimiento de su tercer hijo marcaron un punto de inflexión en su vida.

“Me embaracé y tuve a mi tercer hijo a mis 44 años recién cumplidos. Para mí fue todo un golpe de realidad, qué digo golpe, me vapuleó”, afirmó.

Las duras confesiones de Coco Vargas

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El cambio que asegura encontró en Dios

Coco contó que atravesó una fuerte crisis económica y personal cuando decidió alejarse de los escenarios donde realizaba espectáculos de comedia.

Fue en medio de esa situación cuando asegura haber vivido una experiencia espiritual que cambió el rumbo de su vida.

“Un día me dio el desplome económico más fuerte de mi vida, pero sabiendo que no volvía a poner un pie en el escenario para decir obscenidades, Dios me habló.

“Caí de rodillas, pedí perdón y le entregué una vez más mi vida. En dos semanas todo había cambiado. Cambié de casa. Estaba dando clases de inglés y todo parecía ir bien”, refirió.

La demanda de su mamá que terminó en la cárcel

Sin embargo, cuando sentía que su vida comenzaba a estabilizarse, enfrentó una situación que, asegura, la marcó profundamente.

Vargas contó que fue sorprendida cuando la Policía llegó a buscarla debido a un proceso por pensión alimentaria interpuesto por su propia madre.

“Mi progenitora me demandó por pensión alimenticia, me había engañado diciéndome que no iba a continuar con el proceso solo para después ir a firmar un apremio corporal y verme en la cárcel. Así, sin aviso, sin mediación, sin diálogo”, dijo.

La influencer describió ese episodio como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido.

“El sentimiento de traición, decepción, desamparo, profundo dolor, desconsuelo, luto y duelo no tiene comparación. Si un enemigo te aborrece y desea el mal para vos y tu familia, duele, pero se entiende; pero la madre a la que vos amás no tiene sentido. El trauma aún trato de procesarlo y, con mucha ayuda de mi Señor, aquí voy”, relató.

Coco Vargas recordó que hace un año se bautizó. Fotografía: Instagram Coco Vargas. (Instagram/Instagram)

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Más golpes en poco tiempo

Como si eso no fuera suficiente, Coco explicó que pocas semanas después también puso fin a su matrimonio.

“En tan solo unas cuantas semanas después de eso también me separé de mi esposo; claro que están relacionadas las dos situaciones (la de su mamá y la de su exmarido)”, aseguró.

Y cuando intentaba reconstruir su vida nuevamente, recibió otra noticia difícil relacionada con su hijo menor.

“Y justo cuando todo se empieza a acomodar me dan un prediagnóstico de mi hijo menor: se encuentra dentro del espectro autista”, señaló.

A pesar de todos estos desafíos, la creadora de contenido aseguró que continúa adelante enfocada en su familia, su fe y el proceso de reconstrucción personal que inició hace varios años.

Coco Vargas luce muy distinto a como la conocimos en el pasado. (Instagram/Instagram)

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