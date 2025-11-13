¿Cómo siguió el papá de Maureen Salguero? La Tía dio buenas y nuevas noticias

Maureen Salguero, la querida Tía, compartió buenas y alentadoras noticias sobre el estado de salud de su papá, don Daniel Rodríguez, quien está internado desde el lunes en el hospital Calderón Guardia.

El papá de la presentadora y locutora fue trasladado de urgencia al centro médico capitalino el lunes, tras sufrir un daño cardíaco, pero este jueves ella confirmó que se encuentra estable y en buenas manos.

Así sigue el papá de Maureen Salguero

“Papito está muy bien, está estable”, contó emocionada

Salguero celebró que su papá, de 89 años, ya tiene cama en un salón de internamientos y está a la espera de un cateterismo, procedimiento médico que podría realizarse este mismo jueves.

“Tengo otra cara porque estoy feliz. Han pasado cosas muy buenas y los quería actualizar. Papito está desde ayer (miércoles) en salón, ya tiene camita, ya le habían programado el cateterismo para hoy (jueves) pero lo tienen esperando por si llega alguna emergencia. Él está muy bien, está estable”, expresó Mau en un video que compartió en Instagram.

Don Daniel Rodríguez, el papá de Maureen Salguero, está en el hospital desde el lunes. Fotografía: Instagram Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

Lo único que lamenta: perderse el partido de la Sele

La querida Tía contó con gracia que su papá solo sufre por no poder ver el partido de la Selección Nacional de este jueves, por lo que pidió ayuda a su comunidad virtual para encontrar una solución.

“Lo que está sufriendo es porque no puede ver el partido de la Sele. Si alguien sabe de un enlace donde pueda ver el partido en el teléfono, les agradezco”, mencionó Salguero con su conocida simpatía.

Desde La Teja nos alegra saber que don Daniel está en franca mejoría y esperamos que pronto esté de nuevo de vuelta en su casa.

