¿Cómo vivió Priscilla Díaz cuando decían que ganaría Nace una estrella por Don Stockwell?

Como toda artista, la cantante Priscilla Díaz vio su participación en Nace una estrella como una oportunidad para darse a conocer y crecer en un mundo que la apasiona, como es el de la música.

Sin embargo, un chisme de una supuesta relación amorosa con el empresario Don Stockwell y por ende favoritismos hacia ella, terminó haciendo que ese ideal se convirtiera casi en una pesadilla, al punto que tuvo que solicitar ayuda psicológica después de terminado el programa, porque dejó de creer en ella y en sus capacidades.

Priscilla se casó hace poco con el estadounidense Michael Pilatos y vive un momento muy bueno, ahora cada vez que recuerda lo que pasó en Nace una estrella, intenta enfocarse en lo positivo, aunque esa época fuera durísima para ella.

“Fue muy difícil y duro porque no me lo esperaba, más que todo porque siempre fui una chica muy tranquila, nunca de grandes grupos de amigos y drama alrededor. A mí lo que me gusta es cantar, nunca he querido ser famosa o andar en la farándula, entonces entré con esa ilusión al programa y creo que fui muy inocente, yo venía de una familia cristiana, donde no se permitía concursar en estas cosas y cuando ya crecí y me hice independiente, tomé la decisión de ir y cumplir mi sueño, pero no esperaba que me pasara algo así, que se me relacionaran con algo tan serio de que un hombre me estaba comprando el programa o que era mi ‘Sugar’ (paganini) y esas tonterías.

Priscilla Díaz aclaró que Don Stockwell es amigo de ella y su familia, pero nunca pasó de ahí. Instagram.

“Para mí lo difícil de estar expuesto a la opinión pública masiva es que existe una realidad, en este caso que no era cierto lo de Don Stockwell, pero cuando 100, 200 o 1000 personas empiezan a repetirlo, se distorsiona la realidad y se vuelve la ‘realidad’ algo que es una mentira, entonces para mí era muy pesado saber que ya eso era una verdad para muchas personas y quizá lo que más me pegó es que la opinión pública tenía influencia en el desarrollo mío en el programa (votaciones) en algo que para mí es muy importante como lo es la música, entonces sí me afectó muchísimo”, señaló.

No solo durante el programa tuvo malos ratos, también a meses de haber salido.

“Después del programa fue difícil, porque yo tenía un concepto de mí muy diferente, pensaba que era buena hija y amiga, divertida, con bonita voz y comencé a creer esa otra realidad de las cosas que la gente decía, que compré el programa, porque no eran solo Don y Priscilla, sino gente diciendo que no votaran por mí o que me trataran mal.

“Me pasaba que tenía conciertos y pensaba que iba a cantar horrible y que no les iba a gustar y aún cuando lo disfrutaban, pensaba que me aplaudían por compromiso, pero que sabía que les caía mal. Tuve que ir al psicólogo, porque no podía más y ahora cuando me preguntan del programa, pienso que fue una bendición y hablo en positivo y ya nada me genera ni tristeza ni ansiedad”, afirmó.

Ahora que se viene Miss Costa Rica, una de las aspirantes a ser candidata podría pasar algo similar a Priscilla (esperemos que no).

Se trata de la modelo Alejandra González, actual pareja de Don, por lo que le pedimos a Priscilla que le diera un consejo a ella y a las demás concursantes.

“Disfruten cada segundo, porque ese segundo no va a volver, había un solo Nace una estrella para Priscilla, ya lo que disfruté o no, eso fue, hay que vivir el momento y hacerlo para sí mismas, no pensando en demostrar que son las más lindas, sino porque no todo mundo tiene esa oportunidad y muchos lo sueñan.

“Sáquenle el jugo a eso, no importa lo que la gente diga, si gana o no, porque lo importante no es eso. De hecho a mí me pasó en Nace una estrella, me di cuenta que hubiera sido chivísima ganar, pero el aprendizaje que tuve, que ya luego lo veía y pensaba que en ningún momento me imaginé que iba a estar tres meses ante las cámaras, con profesores excelentes, que los veía lejanísimos. Si uno no lo disfruta, ya después se va a arrepentir, a mí me pasaba que siempre me daba dolor de estómago, porque no lo iba a hacer bien o porque le iba a caer mal a la gente y lo pensé tanto, que ahora digo que por qué no disfruté más, porque ya no se va a repetir”, agregó.

En el caso de Ale, la actual pareja de Don, conversó con La Teja sobre el tema, porque tiene claro que las críticas llegarán, aunque prefiere enfocarse en lo bueno.

“Tomamos una decisión de que él (Don) se mantuviera al margen de todo, sí apoyándome, porque es mi pareja, pero sin duda eso de las críticas va a pasar. Desde el momento que decidí participar estaba cien por ciento consciente de que eso iba a pasar y yo creo que al final del día lo más importante es que en el fondo uno sabe lo que le han costado las cosas y lo que se ha esforzado por alcanzarlas. No puedo controlar si la gente va a hablar o no, pero sí puedo controlar si me va a afectar o no, entonces prefiero enfocarme en lo bueno”, aseguró durante el casting.