Novia de Don Stockwell busca un cupo en Miss Costa Rica 2023 y desde ya se blinda a las críticas

Alejandra González a su llegada a canal 7 este martes, para el casting de Miss Costa Rica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los alrededores de canal 7 se convirtieron este martes en una gran pasarela por donde desfilaron una veintena de chicas, quienes llegaron a esa televisora para participar en la audición del Miss Costa Rica 2023.

Había muchachas de todo el país y con edades desde los 18 hasta los 28 años. Algunas con mucha experiencia, otras sin nada, y muy poquitas casadas y con hijos. Pero sin importar las condiciones en las que cada una llegó, todas, sin excepción, soñaban con la posibilidad de ser elegidas entre las 10 que competirán por el máximo título de belleza femenino en el país.

Entre las que llegaron llamó la atención Alejandra González, la novia del reconocido empresario Don Stockwell, y quien dejó claro que desde ya está preparada para hacerle frente a la ola de críticas de las que será blanco en caso de ser seleccionada entre las 10 participantes.

Don Stockwell y Alejandra tienen cerca de cinco años de relación. Fotografía: Cortesía de Randall Rodríguez.

Ale no es nueva en este tipo de procesos. Ella participó en el Miss Costa Rica 2016 y, aunque en aquel momento no logró su objetivo, este martes llegó bastante confiada en que no solo sería admitida al concurso, sino en que tenía potencial para coronarse ganadora.

“Son muchas las motivaciones. Cuando participé, hace siete años, no tenía la idea tan concreta de lo que es una reina de belleza, pero siete años después puedo decir que el entender lo que es una verdadera reina es superimportante. A veces se nos olvida que el propósito principal de este tipo de procesos es poder dejar un mensaje y demostrarle a las futuras generaciones de esas niñas que sueñan con algún día estar aquí, que sí se puede y que lo más importante es ser fiel a nuestros valores y creencias”, dijo González, de 26 años, a La Teja.

Ella tenía planes de casarse con Don Stockwell este 2023; sin embargo, la pareja cambió de idea porque para ese momento la organización del Miss Costa Rica no había ajustado los requisitos de inscripción a los nuevos lineamientos del Miss Universo, que para este año permitió mujeres casadas, con hijos y de cualquier estatura. Las campanas de boda entre ella y el empresario sonarían en el 2024.

Alejandra González participó en el Miss Costa Rica 2016. Para ese entonces tenía 19 años. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Trejos)

¿Y el qué dirán?

La Tela le consultó a Alejandra, quien estudió Comunicación y es locutora de radio y presentadora de televisión, respecto a cómo se preparaba para enfrentar las críticas que siempre hay cuando alguna candidata al Miss Costa Rica es pareja o está relacionada con alguien que tiene buenas relaciones con Teletica y, además, es de buen dinerito.

Ale dijo que su amorcito es su fan número uno y que no la deja de motivar a diario con palabras lindas, diciéndole que lo va a lograr y que está bastante preparada para cumplir el objetivo.

En cuanto a las críticas que sabe que se le vendrán encima si es admitida al Miss Costa Rica, por la buena relación que hay entre él y Teletica, ella no evitó responder.

Algunas asistentes en el Casting del Miss Costa Rica

“Tomamos una decisión de que él se mantuviera al margen de todo, sí apoyándome normalmente porque es mi pareja, pero sin duda eso de las críticas va a pasar. Desde el momento que decidí participar estaba 100 por ciento consciente de que eso iba a pasar y yo creo que al final del día lo más importante es que en el fondo uno sabe lo que le han costado las cosas y lo que se ha esforzado por alcanzarlas. No puedo controlar si la gente va a hablar o no, pero sí puedo controlar si me va a afectar o no, entonces prefiero enfocarme en lo bueno”, dijo la muchachita con su particular simpatía.

Precisamente son a las críticas a lo que menos atención le quiere prestar Ale este año si es parte del certamen. Ella dice que en el 2016, cuando participó, le puso mucha atención al qué dirán y eso le perdió enfoque en su camino a conquistar el título ese año, que lo ganó Carolina Rodríguez.

Ale sabe que este 2023 la carrera por la corona no será fácil, pues si por la víspera se saca el día, habrá mucha competencia en alcanzar un espacio dentro del concurso y luego en conquistar la corona. Tampoco eso la desenfoca, es más, celebra que tantas mujeres lindas y profesionales se interesen por ser las embajadoras de la belleza costarricense fuera del país y en un escenario como Miss Universo.

Y es que este concurso se las trae para esta edición, pues al casting llegaron mujeres bastantes colmilludas y con carrera recorrida en reinados de belleza.

Alejandra González, segunda de derecha a izquierda, en la presentación de las candidatas al Miss Costa Rica 2016. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Trejos)

Entre las más sonadas que entraron con mucha pompa a Teletica este martes estuvieron, además de Ale, Catalina Murillo, Fariany Gutiérrez, Fabiola Calvo, Lisbeth Valverde y Kimberly Saballos.

Estaremos atentos a la escogencia que haga el jurado para este Miss Costa Rica, que coronará a su reina el 16 de agosto.