Conozca la historia del puntarenense que empezó cosiendo “a puro ojo” y hoy conquista el mundo de la moda

Henry Bastos, un puntarenense que empezó cosiendo a puro ojo cuando era apenas un adolescente, está celebrando uno de los momentos más importantes de su carrera: ser reconocido en el Fashion Week por más de tres décadas dedicadas a la industria de la moda.

Aunque nació en San José, su corazón siempre ha estado en Puntarenas, donde creció y dio sus primeros pasos en un mundo que en ese momento apenas comenzaba a tomar fuerza.

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“Yo nací en San José, pero fui criado en Puntarenas. En los 80s, cuando esto empezó a emerger habíamos un par de personas que nos encantaba hacer desfiles de moda”, recordó.

Henry Bastos fue galardonado el pasado miércoles. (Henry Bastos/Cortesía)

De aprendiz curioso a creador

Su historia con la moda comenzó desde muy joven, cuando con apenas 14 años tuvo su primer acercamiento a una máquina de coser, inspirado por una costurera llamada Eloísa.

Sin estudios formales en diseño, empezó a crear piezas guiado únicamente por la observación y la intuición.

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“Mamá me llevaba donde la costurera y yo me sentaba a verla y un día entre tantas telas empecé a cortar y empecé a hacer vestidos de baño y me empezaron a quedar espectaculares sin patrones y sin nada”, contó a La Teja.

Henry Bastos estuvo 31 años viviendo en Estados Unidos. (Henry Bastos/Cortesía)

Henry Bastos es estilista profesional, maquillista y coach de pasarela. (Esteban Calvo Vargas)

Con esa pasión, comenzó a presentar sus diseños en desfiles improvisados con discomóviles, hasta que decidió trasladarse a San José, donde una oportunidad en el concurso “La Modelo Perfil” le abrió las puertas para salir del país.

Una carrera internacional

Su talento lo llevó a vivir durante 31 años en Nueva York, donde se involucró de lleno en la industria, participando en el New York Fashion Week y trabajando con reconocidos diseñadores. Además, se desempeñó como maquillista principal para importantes líneas internacionales.

Con el paso del tiempo, también encontró su vocación en la formación de nuevos talentos, especializándose como estilista profesional, maquillista y coach de pasarela.

Inclusión y nuevas oportunidades

En los últimos años, ha apostado por proyectos inclusivos dentro del Fashion Week, donde ha seleccionado hasta 60 modelos por edición, muchos de ellos con historias de rechazo en la industria.

Su enfoque ha sido brindar oportunidades reales a través de preparación intensiva, logrando que varios participantes lleguen a pasarelas internacionales.

Reconocimiento a toda una trayectoria

A sus 56 años, recibió el pasado miércoles un galardón otorgado por el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, en reconocimiento a más de 25 años de trayectoria tanto en Costa Rica como a nivel internacional.

Henry Bastos con expertos en temas de moda. (Henry Bastos/Cortesía)

“Fue algo muy especial para mí”, expresó Bastos.

Además, detalló que es algo que le ha costado y que ese reconocimiento es dedicado a todas aquellas personas en el país que trabajan en lo mismo.

Un legado que continúa

Henry recientemente lanzó su agencia de modelos llamada Runway, con la visión de transformar la industria en el país y su proyecto más ambicioso es la creación de una academia de modelaje de un año, una iniciativa que busca profesionalizar aún más el sector.

“En darle fuerza a la belleza y a la industria en el país”, indicó.

Con una historia marcada por esfuerzo, pasión y disciplina, este puntarenense demuestra que los sueños pueden comenzar desde cero y llegar hasta las grandes pasarelas del mundo.