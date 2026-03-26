Conozca la historia detrás de “El Chancero”, el tema de Gonín que la está rompiendo

Esteban Gómez, artísticamente conocido como Gonín, sacó una canción llamada "El chancero", que es todo un pegue en redes sociales. (redes/Captura de video)

El cantante Gonín la volvió a hacer: agarró una historia bien buena de barrio, de esas que todos hemos vivido, y la convirtió en un tema que ya está dando de qué hablar en redes sociales.

Su nueva canción “El Chancero” no solo pone a más de uno a reír, sino que también retrata con lujo de detalle esa hablada única que tienen los vendedores de lotería en Costa Rica para convencerlo a uno de soltar la platica. Que si soñó con que lo iba a morder un perro, tiene que jugar el 06, que si es morado, juegue el 40 o manudo el 31.

Pero lo más vacilón es cómo nació la idea de hacer esta pieza, pues según nos contó el mismo artista urbano, todo empezó mientras compartía con unos compas jugando pool en San Juan de Dios de Desamparados.

“Yo voy mucho a jugar y ahí llegan siempre chanceros a vender. Tengo amistad con algunos y uno de ellos me dijo una vez: ‘mae, ¿por qué usted no ha hecho algo así de los chanceros?’ y yo dije: ‘está bonito’”, recordó entre risas.

"El Chancero", es el nuevo tema de Gonín que está dando de qué hablar

Ahí fue donde se le encendió el bombillo, sin embargo, la inspiración no solo vino de la calle, sino también de la casa, pues tiene una historia familiar que con los números y la suerte.

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Gonín nos reveló que su papá, don Freddy Gómez, es todo un fiebre de la lotería, es de esos que juega tiempos a cualquier hora y los domingos no le pueden faltar sus pedacitos en la bolsa.

Lo mejor de todo es que ya ha pegado en dos ocasiones el premio mayor, por eso no deja de jugar, pues ya sabe lo que es tener la suerte de su lado.

“Mi tata es abusadísimo, se pone a restar placas con fechas de nacimiento y hace un desmadre, pero le ha funcionado”, contó.

Gonín contó que su papá es de jugar lotería y tiempos todos los días y a cualquier hora.

Buena platica

El artista recordó que la primera vez que su papá pegó el mayor fue hace más 40 años y, aunque solo había comprado tres pedacitos, fue como si se hubiera vuelto millonario.

En aquel momento, con la platica que se pegó, que para la época eran un millonada, pudo comprar la casa en la que hoy en día todavía vive en Alajuelita y en la que crecieron él y su hermano Christian Gómez “Tapón” y sus otros hermanos.

Pero la cosa no queda ahí, porque en su familia la suerte parece heredarse.

“El primero en pegar fue mi bisabuelo, después mi abuelo y luego mi tata… entonces él dice que alguno de nosotros también lo va a pegar que no tenemos que romper la cadena de la suerte, por eso me regaña porque casi no juego”, dijo entre risas.

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Y es que aunque su papá es un fiebre para comprar cualquier numerito, en su caso es todo lo contrario, pues vez perdida es que lo hace.

“Mi tata más bien me regaña porque casi no juego. Me dice: ‘cómprese uno, usted nunca sabe’”, mencionó.

Aun así, el cantante sí tiene sus números de confianza, todos ligados a lo más importante para él: su familia.

“Juego el 11, el 27, el 23 y el 7, que son las fechas de nacimiento de mis hijos. Solo una vez pegué con el 11, que le metí 1000 y me gané como 80 rojos, pero nada más”, detalló.

Viene video nuevo

Para construir la canción, Gonín se metió de lleno en el mundo de los chanceros: escuchó frases en la calle, tomó apuntes de agüizotes y hasta investigó sobre los famosos “libros de sueños” y los números relacionados a los colores.

Y claro, no podía faltar la clásica trama del chancero que termina vendiéndole a uno más de la cuenta.

“¡Ajá, papi! Cuénteme, ¿cuántos hijos tiene mi compita?“, pregunta Gonín como chancero. ”Tengo dos varones y una nena pequeñita", le dice el comprador. “Entonces tome el 03 y, obviamente, el 30 porque a veces sale al revés”, dice la canción.

“Una vez compré un número y terminé llevándome tres porque me dijeron que podía salir al revés… y uno cae”, confesó el cantante.

Su amigo Luis Chaves, quien además es su dj, fue el que le ayudó a grabar el video de "El chancero". (redes/Captura de video)

El video del tema también tiene su buena historia. Fue grabado en plena calle, cerca de la Junta de Protección Social (JPS) en San José, y contó con la ayuda inesperada de varios chanceros.

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Mis respetos para todos los chanceros, sobre todo, los que andan de arriba para abajo, pulseándola para que les compren un numerito". — Esteban Gómez, Gonín, cantante

Según contó, al llegar al lugar uno de los vendedores le ofreció su puestico y le prestó hasta el entero de lotería para que la grabación quedara más real.

El resultado ha sido más que positivo. En apenas unos días, el video ya ronda las 700 mil reproducciones en TikTok, con puros comentarios vacilones porque no hay quien no haya caído en la hablada de un chancero.

“Gracias a Dios no he leído nada negativo, la gente lo ha recibido superbién y eso me motiva a seguir haciendo música de Costa Rica”, afirmó.

Jugar chances y lotería es una tradición muy costarricense.

De hecho, Gonín tiene clarísimo por qué este tipo de canciones le funcionan mucho por eso ya está pensando hacer una inspirada en los vendedores de periódico, donde contaría noticias al estilo urbano y vacilón. Además, varios traileros ya le están pidiendo su propio tema. Anteriormente, le hizo tema a los choriceros, que le venden a uno hasta el apellido.

El cantante también nos adelantó que ya lo contactaron de la Junta de Protección Social para hacer algo con este tema y que, lo más probable, es que le haga un video para YouTube más vacilón y con varios chanceros emblemáticos.

El video que grabó junto a Luis Chaves, conocido como Dj Chaves, y quien hace de comprador, es más pensando para TikTok donde ha generado muchas reacciones.

Gonín contó que muchos de los dichos de los chanceros se los pasó su papá y otros algunos chanceros que conoce. (redes/Captura de video)

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Por ahora, “El Chancero” sigue sumando reproducciones y risas, demostrando que las historias más sencillas, esas que nacen en la calle y en el barrio, son las que más conectan con la gente.