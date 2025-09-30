Costa Rica estará en el Mundial de Postres: ¿quién será el rival que enfrentaremos?

Costa Rica competirá en un nuevo mundial gastronómico tras disputar el inédito Mundial de Desayunos que organizó el creador de contenido, Ibai Llanos, y que coronó campeón del mundo a Perú.
El país fue incluido en el nuevo torneo creado, esta vez, por la chef colombiana Natalia Segura y el pastelero uruguayo Ignacio Baladán, quienes son esposos.
“Ya que Ibai hizo el Mundial de Desayunos, nosotros vamos a hacer el Mundial de Postres, pero en esta edición, cada país tendrá un representante que presentará su postre y lo defenderá, y solo uno se llevará la Copa Mundial de los Postres”, expresaron los organizadores en un video de Instagram.
Según indicaron, en el Mundial de Postres participarán 16 países y previo a la primera ronda de competición, la gente deberá nominar al influencer o artista costarricense que defenderá el postre por país.
“Nosotros publicaremos los enfrentamientos y ustedes, en los comentarios, votarán por el postre que pasará a la siguiente ronda”, agregaron.
Según la llave de la primera ronda, Costa Rica se medirá con Ecuador.
El resto de los emparejamientos de la llave inicial quedaron: Perú vs. Chile, Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Paraguay, Venezuela vs. República Dominicana, Argentina vs. Guatemala, México vs. Panamá y Cuba vs. Puerto Rico.
Por ahora se desconoce qué postre será el abanderado tico en el mundial, así como la figura costarricense que defenderá la elección y luchará por la clasificación.
