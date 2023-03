¿Cristiana Nassar regresará a la televisión junto a Douglas Sánchez?

Cristiana Nassar y Douglas Sánchez volverían a trabajar juntos en la televisión nacional. Instagram

Hace unos días le contamos que el periodista Douglas Sánchez regresará a la televisión con un proyecto completamente nuevo y, al parecer, lo hará acompañado de su gran amiga Cristiana Nassar.

El comunicador se ha dedicado en los últimos días a tirar indirectas junto con la reconocida presentadora y chef con la que también trabajó en canal 8 tiempo atrás.

Aunque el comunicador se había mostrado sorprendido cuando le preguntamos si tenía algo que ver con lo de la valla publicitaria que colocaron en Sabana Sur justo a la par del edificio de Multimedios y que decía “Douglas no TVvemos”, pues ahora se ha valido de eso para generar más expectativa sobre su regreso a la tele junto a Nassar.

"Divas pero Divinas" fue el programa en el que estuvo Cristiana en canal 8 y que dirigía Douglas Sánchez. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Primero empezó publicando en sus redes mensajes como: “¿Dónde estás Cristiana Nassar? Me oyes, me sientes”, junto a una carita de risas y etiquetando a la presentadora.

Después hizo otra publicación similar y escribió: “No TVveo Cristiana”.

Aunque él se ha negado a confirmar que regresará a la televisión, a través de la frecuencia de canal 38 (con el respaldo del empresario y político Carlos Valenciano Kamer), ya sabemos que renunció a su actual trabajo, al que se había ido cuando renunció a canal 8 en junio de 2021.

La Teja contactó a Cristiana Nassar para saber qué es lo que ambos se traen entre manos y solo nos respondió: “pregúntele a Douglas”.

También le consultamos qué significan los mensajes que ha estado publicado el periodista y en los que la etiqueta y, como es típico en ella, solo nos dijo entre risas: “somos malos, malos”, sin querer decir más.

Douglas y Cristiana se han dedicado en esta semana a escribirse este tipo de mensajes en redes sociales. Facebook

En su cuenta de Instagram la experta en cocina hizo una historia para seguir generando expectativas sobre lo que se viene.

“Cristiana”, le dicen detrás del celular, a lo que ella responde: “Sí, estoy trabajando, ya voy”, a lo que le dicen: “no, no que Douglas la está buscando” y ella responde con una pregunta: ¿Douglas me está buscando? Dígale a Douglas que ni me busque porque me va a encontrar (risas)”.

Cristiana estuvo al frente del programa Divas, desde los inicios de canal 8, donde Sánchez era el director del espacio, pero decidió renunciar luego de la sorpresiva muerte de su esposo Martín Nassar, quien falleció el 15 de febrero de 2021.



Ella nos había contado que no se sentía emocionalmente estable para estar frente a una cámara, llevando alegría a los televidentes cuando ella no la sentía; sin embargo, poco a poco ha ido superando su luto. De hecho, desde el año pasado volvió a reactivar sus redes sociales y a realizar grabaciones sobre la preparación de sus platillos.

En redes sociales vinculan a Douglas Sánchez con esta valla. Tomada de Facebook.

Desde inicios de este año, Douglas se ha dedicado a tirar indirectas sobre su regreso a la pantalla chica con mensajes como: “Se viene otra gran etapa de tu vida, porque llevas tiempo trabajando para que así suceda. Agradece, confía y continúa”, como el que publicó la semana pasada.