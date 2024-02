Cristiana Nassar rompe en llanto al hablar de una situación que vivió tras la muerte de su esposo

Las carcajadas, bromas y el buen humor de Cristiana Nassar se apagaron este jueves en plena televisión nacional, luego de que ella rompiera en llanto para hablar, por primera vez, de una situación que vivió tras la muerte de su esposo.

Cristiana Nassar y su hija Nayad despidieron a don Martín Nassar hace tres años.

El doctor Martín Nassar cumple este 15 de febrero tres años de fallecido y su esposa aprovechó su programa del canal ¡Opa!, “No tan Cristiana”, para hablar de lo duro que fue enfrentar ese momento.

LEA MÁS: Cristiana Nassar levanta roncha al decir por qué no irá al concierto de Luis Miguel

Aunque Cris se ha referido públicamente a lo mal que la pasó, hasta ahora se detuvo a dar detalles reconociendo que, tras la noticia, lo que ella quería era morir.

“Voy a contar algo que nunca he contado y me pesa la culpa y el no saber manejarme, pero eso era lo que tenía. Cuando Martín muere estaba absolutamente loca, vuelta loca. Decía: ‘¿Cómo alguien puede ir a hacer una misa y un entierro?, ¿cómo hacen?’. Prohibí que alguien lo viera, se lo llevaron a la funeraria y al día siguiente lo cremé”, dijo Nassar entre lágrimas.

Tras cremarlo, recordó que organizaron una misa muy íntima a la que solo fue la hija de la pareja, Nayad Nassar. “Nani fue, yo no aguanté y fui tan egoísta no pensando en sus hermanos que también querían compartir con él”, agregó.

Cristiana Nassar llora al recordar los tres años de la muerte de su esposo

LEA MÁS: La hija de Cristiana Nassar se mostró como nunca antes en las redes sociales

Cristiana mencionó que ella se tiraba al piso a llorar y que hasta dificultades para respirar comenzó a sentir.

“No podía ni siquiera respirar. Me tiraba al piso a llorar y a decir: ‘¿Cómo voy a hacer para respirar?’. La culpa pasa por todos esos momentos en que estás loca, porque no podía firmar en el banco, no podía hablar, se me fue la memoria a corto plazo, no podía conversar con la gente y durante nueve meses me pasó”, terminó Cris.

La popular presentadora abordó el tema mientras en su programa hablaron sobre el luto.

LEA MÁS: Cristiana Nassar dice no superar su duelo: “Solo yo sé la procesión que llevo por dentro”