Cristiana Nassar y varias figuras del canal ¡Opa! hicieron picantes confesiones

Cristiana Nassar confesó que ella sí se ha hecho arreglitos.

Para nadie es un secreto que a muchas personas les gustan los arreglitos estéticos, pero algunas son un poco tímidas al hablar del tema.

Sobre este tema, el canal ¡Opa! compartió un video, en sus redes sociales, donde se ve a la presentadora Lucía Frei entrevistando a varios compañeros del canal, quienes dicen varias cosas que dejan impresionado a más de uno.

La presentadora se dio la tarea de consultarles a sus compañeros que qué opinan de las cirugías plásticas y que si se harían algo. Frei confesó que ella sí se haría arreglitos y luego su primera víctima fue el periodista Douglas Sánchez, quien dijo:

“Yo me haría todo, allá, acá y por acá. Me operaría todo lo que se me caiga”, mientras que el cantante nacional Jecsinior Jara reconoció que él se haría un lifting facial (estiramiento facial) y bótox (para disminuir las arrugas), pero dijo que iba a esperar porque es muy joven.

Por su parte, Cristiana Nassar, en forma de sarcasmo, comentó que no estaba de acuerdo con que las mujeres invadan su cuerpo haciéndose cicatrices, opinó que había que dejar que la vejez llegue; sin embargo, los que estaban en el lugar se comenzaron a reír y entonces le tocó decir: “Uno tiene que hacerse lo que va necesitando conforme pase el tiempo y empezar poco a poco y después dejarse ir, yo me he hecho muchas cosas, pero después les cuento”, agregó.

Mientras que su hija, Nayad Nassar, confesó: “Yo siento que hay que aceptarse como uno es, pero si hay cositas que te generan muchas inseguridades y que de verdad por más que se trabajen no se arreglan, pues adelante. Yo después de tener güilas y cerrar la fábrica, me pondría implantes de seno”.