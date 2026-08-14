Daniel Carvajal, ahora Dj Leinad, estrenó “Duro” y nos contó la curiosa historia detrás de su video

Daniel Carvajal, conocido ahora como DJ Leinad, lanzó su primer tema musical llamado "Duro". (Cortesía /Cortesía)

Daniel Carvajal, conocido en el mundo de la música electrónica como DJ Leinad, finalmente cumplió uno de los pasos más importantes de su proyecto musical: este jueves 13 de agosto estrenó “Duro”, su primer sencillo después de casi un año de haber sorprendido al meterse de lleno en la música.

El tema y su videoclip llegan de la mano de The Verde Records y son el resultado de un proyecto que el costarricense venía trabajando desde hace varios meses.

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Aunque inicialmente había anunciado que el video se estrenaría en abril, el lanzamiento terminó atrasándose y hubo una razón de peso detrás de la decisión.

“Se extendió y una razón importante fue el tema también del Mundial. La verdad que no era conveniente caerle encima al Mundial. Nuestra atención estaba ahí, entonces esperamos un poquitito más”, explicó.

Pero la espera valió la pena, porque el videoclip tiene varios detalles curiosos, entre ellos la aparición de un joven que se parece muchísimo al también entrenador personal.

DJ Leinad lanzó su tema musical "Duro" este 13 de agosto. (Cortesía /Cortesía)

Y es que para algunas escenas, Daniel necesitaba a un “gemelo” y le tocó buscar a alguien parecido a él.

“Me mandaron como tres perfiles. Uno de esos incluso vive en España y la novia me dice: ‘Mirá, mirá, a mi novio siempre le digo que es igualito a vos’”, contó entre risas.

También analizaron a otros jóvenes de Puntarenas y Heredia, pero finalmente escogieron a Olman, un amigo muy cercano suyo.

El parecido funcionó tan bien que lo utilizaron para crear una especie de encuentro entre Daniel Carvajal y su otro yo; es decir, Leinad.

“Era como crear efecto. Cuando vean el video van a entender un poco más”, adelantó.

El artista además contó que el videoclip se grabó en diferentes locaciones, entre ellas unas bodegas de una empresa productora de eventos, calles de San José, Paseo Colón y una discoteca en Escazú. También aparece un carro Mustang que le prestó un amigo.

Daniel Carvajal dice estar disfrutando mucho su nueva faceta musical. (Cortesía /Cortesía)

¿De dónde salió “Duro”?

Leinad explicó que la canción nació con la intención de crear un sonido con el que se sintiera identificado y que transmitiera energía, fuerza y movimiento.

“Estábamos pensando en algo que se identificara con Daniel Carvajal, que es ejercicio, que es fuerza, que es movimiento”, explicó.

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Por eso, durante el tema aparecen palabras como “duro”, “suave” y “muévelo”, utilizadas para generar esa sensación de movimiento.

La pieza combina diferentes estilos de música electrónica, entre ellos house, tech house y afro house. Además, el sencillo cuenta con remixes de productores nacionales como Keemstar, Mentes, Pollester y Dr. Leo.

Leinad va por más

Carvajal lleva dos años preparándose como DJ y, aunque ya ha tenido presentaciones ante públicos de más de 2.000 personas y en escenarios importantes, asegura que todavía le queda mucho por aprender.

“Esto es una carrera de resistencia. Esto no es una carrera de verdad”, afirmó.

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DJ Leinad significa Daniel al revés, por eso su nombre artístico. (Cortesía /Cortesía)

De hecho, continúa tomando clases y ya está trabajando en su segundo tema.

Ahora que “Duro” ya está disponible, Daniel espera que el público conozca un poco más de ese personaje que lleva construyendo y que, según promete, apenas comienza a sonar fuerte.