Daniel Carvajal revela cuándo se casa y la razón de la insólita ayuda que pidió días atrás

Al multifacético Daniel Carvajal le esperan meses llenos de alegría, agradecimiento y mucho trabajo.

Mientras avanza con los preparativos de su boda con la colombiana Laura Ospina, también trabaja en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera artística en la música.

El modelo, empresario y exparticipante del recordado programa Combate, de Repretel, se comprometió con la guapa cafetera en setiembre pasado y ahora reveló a La Teja cuándo planean dar el gran paso.

Daniel Carvajal y su prometida Laura Ospina caminarán al altar hasta el 2026. Fotografía: Cortesía Daniel Carvajal. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Carvajal pide insólita ayuda y deja a muchos sorprendidos: “Es en serio”

La boda será hasta el 2027

Carvajal fue claro en que la boda no será este año, sino hasta febrero del 2027.

Según explicó, esa fecha ya la tenían proyectada desde hace tiempo debido a varios procesos que deben completar para casarse por la Iglesia católica.

“Este año no será. La intención desde siempre fue febrero del 2027 para poder hacer los procesos que ella tiene que hacer e ir aterrizando todo”, explicó.

El también entrenador personal, contó que, además de los trámites religiosos, ambos están concentrados en ordenar sus proyectos personales y económicos, incluyendo la idea de comprar casa.

“Lo que queremos es tener los cimientos sólidos y fuertes porque para los dos la economía es muy importante y tenemos que ser responsables de hacia dónde vamos”, añadió.

Un requisito religioso pendiente

Una de las principales razones por las que la boda deberá esperar es que Laura aún no tiene el sacramento de la confirmación, requisito necesario para casarse por la Iglesia católica.

“Ella se crió con la Iglesia cristiana y yo en la católica, pero a la hora de definir por cuál Iglesia nos íbamos a casar, decidimos que fuera por la católica”, explicó Daniel.

El proceso implica conseguir documentos en Colombia de la primera comunión de su prometida y completar otros requisitos, además de la confirmación, el curso prematrimonial.

“Le pedimos a una tía de ella que nos ayude con el documento de la primera comunión para que pueda hacer la confirma en Costa Rica”, detalló.

Daniel Carvajal le pidió matrimonio a Laura Ospina en Cartagena en setiembre pasado. Fotografía: Cortesía Daniel Carvajal. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Carvajal nos reveló todo lo que hizo para su romántica propuesta de matrimonio

Una boda sencilla y muy íntima

Mientras avanzan con esos trámites, la pareja ya ha comenzado a imaginar cómo será su boda. Incluso han visitado algunos lugares que les llaman la atención.

“Hemos ido a ver algunas capillas en lugares como San Rafael de Heredia, que es montaña y es el ‘ride’ de nosotros; incluso fuimos a ver una de playa. A nosotros nos gusta mucho el atardecer y estamos considerando lugares que nos permitan disfrutar de ese momento del día. De fiesta queremos algo muy sencillo entre solo familiares y gente muy cercana. No somos muy ostentosos, más bien queremos agarrar el dinero para pasear (la luna de miel)”, destacó.

Daniel explicó que el atardecer tiene un significado especial en su relación, pues en un momento así le pidió a Laura que fuera su novia y también su esposa.

Su proyecto musical más ambicioso

Paralelo a esas decisiones sobre su boda, Daniel también trabaja en su proyecto más ambicioso del año: el lanzamiento de “Duro”, su primer sencillo tras casi un año de su sorpresivo debut en la música. Asimismo, ya es una ficha de la disquera The Verde Records con la que lanzará la pieza.

Él lleva dos años preparándose como DJ y creó su alter ego artístico llamado Leinad, con el que ha logrado presentarse en importantes escenarios.

Entre ellos destacan actividades como Domingos Libres de Humo, presentaciones en el Centro de Convenciones de Costa Rica, hoteles y eventos corporativos.

“En la música me ha ido, sinceramente, espectacular. Este proyecto me confirma que todo lo que uno se proponga lo puede lograr, pero con mucho trabajo y respetando el proceso”, afirmó.

Daniel Carvajal lanzó hace un año su faceta más sorprendente: la de Dj. Fotografía: Cortesía Daniel Carvajal. (Cortesía/Cortesía)

Buscó un doble para su videoclip

El sencillo “Duro” saldrá a mediados de abril y llegará acompañado de un ambicioso videoclip, para el cual incluso necesitó un doble suyo.

Hace unas semanas Daniel sorprendió en redes sociales al pedir una insólita ayuda para encontrar a alguien que se pareciera a él.

“Fue muy gracioso (buscar a su doble) y me sorprendió mucho. Hay como cuatro personas y será una agencia la que elegirá. Será un video de mucha calidad porque queremos proyectarnos al extranjero y el doble es para una contratoma que necesitamos”, destacó.

LEA MÁS: Daniel Carvajal reaparece con nueva faceta en la que hasta el nombre le cambió

Daniel Carvajal dice que le va muy bien en su carrera como Dj. Fotografía: Cortesía Daniel Carvajal. (Cortesía/Cortesía)

No para de sumar proyectos

Además de la música, Carvajal sigue activo en otras facetas.

Recientemente, anunció un proyecto llamado “Lo que somos”, que lanzará el 21 de marzo junto con los bailarines de Teletica, Lucía Jiménez y Javier Acuña.

A eso se suma su trabajo como entrenador personal, sus estudios universitarios en Nutrición y su faceta de empresario de gimnasios, pues ya tiene uno en Barva y planea abrir otro más.

Así que la antesala al “sí, acepto”, del exparticipante de Dancing with the Stars está bien ajetreada.