Daniel Carvajal pide insólita ayuda y deja a muchos sorprendidos: “Es en serio”

El empresario y exparticipante de Combate Daniel Carvajal, dejó a más de uno con la boca abierta este viernes, tras hacer una inesperada solicitud por medio de sus redes sociales.

Tan peculiar fue el pedido, que el propio Dani tuvo que recalcar que habla completamente en serio… y que, además, es algo urgente.

Daniel Carvajal hizo una inesperada petición este viernes. Fotografía: Instagram Daniel Carvajal. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Carvajal vive uno de los momentos más plenos de su vida, a las puertas de su boda

Busca a alguien que se parezca mucho a él

Carvajal publicó dos historias en Instagram donde explicó que necesita encontrar a una persona con características físicas muy similares a las suyas, para una grabación.

“Necesito un doble y es en serio”, afirmó de entrada para evitar que sus seguidores pensaran que se trataba de una broma.

“Estoy buscando un perfil similar al mío para una grabación. Que tenga características parecidas a las mías, principalmente de perfil y de espaldas”, detalló.

Según comentó, el parecido debe ser notorio, especialmente de la cintura para arriba, ya que eso es lo que requiere el proyecto que tiene entre manos.

Daniel Carvajal aclaró que su búsqueda es "en serio". Fotografía: Instagram Daniel Carvajal. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Carvajal nos reveló todo lo que hizo para su romántica propuesta de matrimonio

“Es para un proyecto demasiado chuzo”

Aunque no dio mayores pistas sobre de qué se trata, sí dejó claro que es algo importante.

“Es para un proyecto demasiado chuzo”, se limitó a contar el también exparticipante de Mira quién baila.

El empresario pidió a sus seguidores que le escriban por mensaje en caso de que conozcan a alguien que físicamente se parezca a él: corpulento, musculoso y con rasgos similares.

¿Se viene algo grande?

Por ahora, Daniel Carvajal mantiene el misterio sobre el proyecto que lo llevó a buscar un “gemelo”, pero su mensaje ya generó curiosidad entre sus fans.

Habrá que esperar para descubrir qué se trae entre manos el excombatiente y si encuentra aquí a su doble.

Daniel Carvajal ofreció pocos detalles del proyecto para el que necesita un doble. Fotografía: Instagram Daniel Carvajal. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Carvajal anunció que se casa y Kimberly Loaiza reaccionó así a la noticia