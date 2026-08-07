Daniel Moreno enfrentó este miedo al revivir uno de sus personajes más queridos de La Media Docena

Previo a un show que daría con La Media Docena, el comediante Daniel Moreno reveló el temor por el que pasó al revivir a uno de sus personajes más icónicos y que se hizo famoso en el grupo humorístico.

Moreno es integrante de la agrupación de humor conformada originalmente por él, Mario Chacón, Erik Hernández y Édgar Murillo, quien se separó del proyecto en 2021 para asumir sus propios negocios.

Daniel Moreno aún integra el grupo de humor La Media Docena. (Instagram/Instagram)

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Antes del show, Daniel reveló su miedo

Este viernes, La Media Docena fue contratada para un show privado, pero antes de salir al escenario, Daniel contó el susto que sufrió con la ropa de Honesto, una de sus interpretaciones más populares.

Honesto destaca por su rectitud, honradez, decencia y por decir siempre la verdad, todo ello resumido en su famosa frase “lo justo es lo correcto”.

Su vestuario también refleja esa personalidad, pero como Honesto es tan viejo y no siempre “lo sacan a pasear”, Daniel temió que su camisa de siempre no le cerrara.

Daniel Moreno revivió su personaje de Honesto este viernes. Fotografía: Instagram Daniel Moreno. (Instagram/Instagram)

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“Vieran qué miedo me dio”

“Yo siempre digo que lo justo es lo correcto y vieran qué miedo me dio que no me quedara la camisa de Honesto que tiene 15 años”, confesó Daniel por Instagram.

La camisa, de color café y de manga corta con botones al frente, no tiene nada de especial, salvo los años que tiene en el “clóset artístico” de Moreno.

Por dicha, a Honesto la camisa le quedó perfecta, señal de que Dani conserva la figura de aquellos tiempos cuando el personaje robó risas en el programa El Show de La Media Docena, que se emitió por años en televisión.

Erik Hernández, Mario Chacón y Daniel Moreno son los integrantes actuales de La Media Docena. (Rafael Pacheco Granados)

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