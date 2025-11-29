Danni Beibe: el moraviano que convirtió el rechazo en gasolina para su música

El cantante costarricense Danni Beibe está sonando cada vez más fuerte en la escena urbana tica, pero detrás de ese nombre pegajoso y de sus letras sin filtro, hay un joven que empezó prácticamente de cero, grabando en su propio estudio en su época de colegio.
Su nombre real es Heiner Daniel Barrantes Rojas, y con apenas 20 años, tiene muy claro que lo suyo es conquistar corazones por medio de la música y sus letras.
Este muchachón, vecino de Moravia, está decidido a abrirse campo en la música urbana tica, sin miedo, con cero dudas y con muchas historias por convertir en canciones.
- ¿Cómo nació ese nombre artístico, Danni Beibe?
El nombre nació cuando iba a comenzar mi carrera artística. Empecé buscando un usuario para redes y ponía Dani con todas las combinaciones posibles, pero todos estaban ocupados. Un día dije: “¿Será que me pongo Dani Baby?”. Lo puse y también estaba ocupado. Entonces lo escribí tal cual suena, Beibe. Ese sí estaba libre y así se quedó. Desde entonces todo el mundo me dice Danni Beibe.
- ¿Y en su círculo más cercano te dicen Danni o Heiner?
Depende. Hay quienes me dicen Heiner, otros Gordo, otros Danni, otros Maluma… me dicen de todo (ríe). Pero en el gremio musical sí me llaman Danni.
- ¿Cómo, Maluma? ¿Por qué?
Por un vacilón del cole. Un día me teñí el pelo saliendo de clases, mandé la foto al grupo y una amiga puso: “Oh my God, Maluma”. Mis compas me empezaron a decir Maluma, luego los profes, luego gente de otros coles… y así quedó el apodo.
- ¿Cómo descubrió que lo suyo era la música?
Todo empezó cuando estaba en el cole; tenía 17 años. Un amigo me pidió que lo acompañara a un estudio. Yo no sabía nada de música, solo me gustaba, pero no lo veía como carrera. Llegamos al estudio y el productor me dijo que si quería grabar por vara. Grabé, me gustó demasiado y salí pensando: “Esto es lo que quiero hacer toda mi vida”.
Ahí empecé a escribir, pero ningún productor me hacía caso porque no tenía música publicada. Entonces decidí comprar micrófono, audífonos, compu… todo. Aprendí solo para poder grabarme y llegar al nivel de sacar mis propias canciones.
- ¿Qué ha sido lo más duro de empezar desde cero?
Nunca lo vi como algo feo que no quisieran darme pelota algunos productores. Yo soy así: si me menosprecian o me rechazan, mi pensamiento inmediato es: “Ok, usted no cree, yo le voy a demostrar”. Lo uso como motivación, no como desprecio. Sabía que mi camino sería más difícil, pero no pasa nada. Yo igual iba a hacerlo.
Mi primera canción (“Caribonita”) la iba a sacar yo solo, pero por cosas de la vida, en la carrera que estudiaba (Publicidad) éramos solo tres hombres y uno resultó ser productor musical: Pee Water. Él me produjo mis primeras canciones. Luego fui formando mi equipo.
- ¿Qué lo inspira más para escribir: amor, desamor, fiesta…?
Depende del día. Los humanos somos un montón de emociones. Si estoy feliz, escribo felicidad; si estoy triste, tristeza; si estoy enamorado, amor; si estoy despechado, desamor. Pero debo aceptar que lo que más disfruto escribir es desamor y esa etapa linda cuando uno anda enamorado.
- ¿Siempre te gustó la música urbana?
Sí. De chiquitico jugaba fútbol lejos, entonces mi mamá me llevaba y en el carro siempre sonaba Romeo Santos. Esa fue mi primera influencia: bachata y urbano. También sonaba Daddy Yankee, pero Romeo fue el primero que canté.
- Una de tus canciones más conocidas es Tu Gato, ¿cómo nació esa canción?
Esa vino después de “Caribonita” y “Bandidaje”. “Tu Gato” fue la primera producida con Dalas. Habla de una muchacha que tenía novio y que en una noche de fiesta… digamos que movimos la fiesta a otro lado (ríe). Es una historia real.
- De cantar, escribir o producir, ¿cuál disfruta más?
Las tres facetas. Escribir, porque es mi forma de desahogo. A veces, me cuesta hablar de lo que siento, pero cuando escribo es como si alguien lo dijera por mí.
Dar shows en vivo, porque me encanta ver cómo la música cobra vida y cómo la gente la canta. Sea una persona o 500, doy el mismo show porque esa persona se lo merece.
El estudio, es esa vibra creativa que me fascina.
- Acaba de estrenar un nuevo tema, “Cero dudas”, y es una colaboración, ¿con quiénes?
Con Alejandro Luna y Estrada. Es una canción que escribimos hace más de un año entre los tres. La habíamos dejado botada y un día, escuchándola en el carro con un compa, me dijo que esa debía ser mi próxima canción. Lo sentí igual. Hablé con los muchachos, la volvimos a grabar y salió la semana pasada.
- ¿Ya habías hecho otras colaboraciones antes?
Sí. Tengo una con Alejandro Luna, otra con Byron Salas, que está por salir, y otra con Yune, también por salir. Hay más, pero esas son las que puedo contar (ríe).
|Canto especial
|Doble trabajo
|Bien enfocado
|La presentación más importante que siente que ha dado es cuando le cantó a su mamá, un tema de Maluma, en su boda hace dos años.
|En el día trabaja con su papá en un taller de carros y por las noches le pone a la cantada y a la composición.
|Está soltero porque quiere estar bien enfocado en su carrera artística y en conquistar con sus letras el corazón de muchas ticas, no solo de una.